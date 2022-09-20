2 yıl boyunca bu an için hazırlanmıştı! Eşinin elini tutamayınca...

26 yaşındaki trapez sanatçısı Tatyana Zolotukhina ve birlikte çalıştığı 34 yaşındaki kocası Sergey Zolotukhin, seyahat eden Filatov sirkinin bir parçası olarak sahne aldılar. Çift, yıllardır hazırlandıkları yeni ve tehlikeli gösteri esnasında dehşeti yaşadı. O korkunç dakikalar ise, şaşkına dönen seyirciler tarafından videoya alındı.

İKİ YILDIR HAZIRLANIYORDU

Trapez sanatçısı, ikilinin iki yıldır hazırlandıklarını duyurdukları tehlikeli numarayı sergiledikleri esnada kocasının elini tutamadı ve kalabalığın çığlıkları arasında hızla yere çakıldı.

SAĞLIĞI TEHLİKEDE DEĞİL

Eşi ve sirk personeli hızla yanına koştu. Zolotukhina düştükten sonra bilinci açıktı ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI) yapılması için hastaneye ulaştırıldı. Daha sonra sirk sanatçısının bileğinin kırıldığı ve olası bir omurga kırılmasından endişe edildiği bildirildi. Filatov sirki, “Sanatçının sağlığı artık tehlikede değil ve yakında arenaya dönecek” diye duyurdu.

