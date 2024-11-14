20 bin öğretmen atamasıyla ilgili Bakan Tekin'den açıklama! 20 Kasım'da sona eriyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medyadan 20 bin öğretmen atamasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Bakan Tekin tercih sürecinin başladığını ifade ederek "Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16:00'da sona erecektir." dedi.

Bakan Tekin şunları ifade etti:

"20 Bin Öğretmen Atamamız için Tercih Sürecimiz Başlıyor!

Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, öğretmen adaylarımızın tercih ekranında yer alacaktır. Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16:00'da sona erecektir.

Öğretmen adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."