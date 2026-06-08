20 gün boyunca zirveyi yaşıyor: Yaylaya giden geri dönmek istemiyor

Gümüşhane'nin doğa turizmi merkezlerinden Altınpınar köyü yaylası, haziran ayının gelişiyle adeta renk cümbüşüne sahne oldu.

Deniz seviyesinden bin 950 metre yükseklikte bulunan yayla, endemik sarı dağ düğün çiçeklerinin açmasıyla rengarenk bir görünüme büründü.

Yeşil örtünün sarı çiçeklerle harmanlandığı, geleneksel taş ve ahşap mimarinin korunduğu yayla, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz manzaralar oluşturdu.

Hemen her evin önünden akan buz gibi pınarlarıyla bilinen bölge, mikro-klima iklim yapısının getirdiği sis manzaraları ve büyüleyici gün batımıyla ziyaretçilerini hayran bıraktı.

Altınpınar Yaylası'nda doğal güzelliklerin yanı sıra geleneksel kültür de yaşatılmaya devam ediyor. Yayla sakinlerinden Yavuz Bilgin'in üflediği kaval ezgileri ile Samet Kaya'nın çaldığı tulum sesleri dağlarda yankılandı.

Doğu Karadeniz kültürünün en önemli simgelerinden olan bu enstrümanlar, yaylaya gelen misafirlere huzur dolu anlar yaşattı. Doğanın sessizliğini bozan geleneksel melodiler, yayla yaşamının dinamizmini ve kültürel mirasını bir kez daha gözler önüne serdi.

300 YILLIK TARİHİ MİRAS GELECEĞE TAŞINIYOR

Yaylanın köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten bölge sakinleri, hayvancılık faaliyetleri azalsa bile buranın bir yaşam alanı olarak popülerliğini koruduğunu ifade etti.

Uzun yıllar köyde görev yapan Yavuz Bilgin, "30 yıl bu köyün bekçiliğini yaptım. Köyümüz büyük bir köydür, 600 hanelidir. Uzun yıllar bu dağlarda ömrümüzü geçirdik. Yaylamızın tarihi 300 seneden fazladır. Atalarımızdan devraldığımız bu mirası sürdürüyoruz. Eskiden hayvancılık daha yoğundu, şimdilerde ise bitme noktasına geldi. Ancak vatandaşlarımız, köylülerimiz hafta sonları buraya piknik yapmaya geliyorlar. Az da olsa yaz mevsiminde hayvancılık için gelenler de bulunuyor" dedi.

Yayladaki bitki örtüsünün hızla değiştiğini ve bu güzelliğin sınırlı bir zaman diliminde görülebileceğini vurgulayan Bilgin, "Yaylada açan bu sarı çiçeklere biz yayla çiçeği deriz. Bu görsel şölen yaklaşık 20 gün ile bir ay arasında sürer. Çiçekler biraz daha yükselecek ancak bir ay sonra özelliğini kaybederek yerini başka çiçeklere bırakacak. Haziran ayının sonunda buraya gelirseniz bu sarı çiçek çayırlarını bulamazsınız. Yaylamız son yıllarda çok büyük rağbet görüyor, hiç boş kalmıyor. Hayvancılık azalsa da komşularımız hafta sonu tatillerini burada geçirerek yaylamızı şenlendiriyor" açıklamasında bulundu.

Altınpınar Yaylası, temiz havası, bozulmamış coğrafyası ve eşsiz florasıyla kentin turizm rotalarındaki yerini sağlamlaştırmaya devam etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır