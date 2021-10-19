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20 liralık elbiseyle kainat güzeli oldu! İşte Azra Akın'ın pazen elbisesinin hikayesi

19.10.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda doğumlu Azra Akın, 2002 yılında Miss Turkey güzeli seçilmesinin ardından, aynı yıl kainat güzeli unvanı alarak, Türkiye'nin göğsünü kabartmıştı. Azra Akın'ı birinciliğe götüren o elbisenin hikayesi, duyanları şaşırttı.

20 liralık elbiseyle kainat güzeli oldu! İşte Azra Akın'ın pazen elbisesinin hikayesi

Doğal güzelliği ve samimi tavırlarıyla milyonların gönlüne taht kuran Azra Akın, 2002 yılında Miss World birincisi seçilerek Keriman Halis'in ardından Türkiye'ye bu unvanı getiren ikinci kişi olmuştu. Gelin, Azra Akın'ı, kainat güzelliğine götüren o elbisenin hikayesine hep birlikte göz atalım...

Ünlü modacı Cemil İpekçi, 2019 yılında katıldığı bir programda Azra Akın'ın pazen elbisesinin hikayesini milyonlarla paylaşmıştı.

İşte Cemil İpekçi'nin çok konuşulan o sözleri:

Azra bana geldi, çok güzel bir kızdı. 'Bana ne dikeceksiniz?' dedi. Ama o kadar saygılı düzgün bir kız ki anlatamam.

20 liralık elbiseyle kainat güzeli oldu! İşte Azra Akın'ın pazen elbisesinin hikayesi

'Pazen dikeceğim sana' dedim. Dünya güzeli seçildiği gece giydiği kostümdeki işlemeleri tek tek elimle yaptım.

20 liralık elbiseyle kainat güzeli oldu! İşte Azra Akın'ın pazen elbisesinin hikayesi

Elbisenin üzerinde plastikler var, onları tek tek kestim. Bir de çizme yaptım, kostümüyle aynı tarz.

20 liralık elbiseyle kainat güzeli oldu! İşte Azra Akın'ın pazen elbisesinin hikayesi

O gece 100 jüri vardı, 100'ü de çizmeye tam not vermiş. Elbise ile Azra çok bütünleşti. Azra'nın elbisesini 3 haftada hazırladım.

20 liralık elbiseyle kainat güzeli oldu! İşte Azra Akın'ın pazen elbisesinin hikayesi

Beni dikişten çok kulağındaki takı oyaladı. Çünkü onu tek tek kestim, o zaman 1.5 liraya almıştım o plastikleri.

20 liralık elbiseyle kainat güzeli oldu! İşte Azra Akın'ın pazen elbisesinin hikayesi

Bu elbisenin maliyeti 12.5 lira kumaş desek, boncukları, plastikleri falan hepsi 20 lira tutmuştu. Bu kostüm 'en iyi kostüm' ve 'en iyi tasarım' ödülünü aldı.

20 liralık elbiseyle kainat güzeli oldu! İşte Azra Akın'ın pazen elbisesinin hikayesi

Azra da bana gıkını bile çıkarmadı. Çok önemli bir gece sonuçta. Ben o pazeni diktikçe Azra mutlu oldu ve hak ettiği birinciliği aldı.

20 liralık elbiseyle kainat güzeli oldu! İşte Azra Akın'ın pazen elbisesinin hikayesi

O kostüm Azra'da şu an, saklıyor...

20 liralık elbiseyle kainat güzeli oldu! İşte Azra Akın'ın pazen elbisesinin hikayesi


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Azra Akın
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