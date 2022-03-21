20 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

20 Mart reyting sonuçları, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 20 Mart Pazar akşamı Teşkilat ve Yargı gibi birbirinden farklı yapımlar yayınlandı. Bu kapsamda hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. 20 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

20 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Mart Pazar TRT 1, ATV, Fox Tv, Kanal D, Show Tv, Star Tv ve Tv8 kanallarında farklı yapımlar yayınlandı.

20 Mart akşamının reyting sonuçları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

19 MART REYTİNG SONUÇLARI

19 Mart Cumartesi akşamı, Survivor, Gönül Dağı ve Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümleriyle ekrana geldi. 19 Mart reyting sonuçlarına göre birinci gelen yapım açıklandı.

19 MART CUMARTESİ TOTAL İLK 10 PROGRAM:

Gönül Dağı

Kardeşlerim

Survivor All Star oldu.

AB İLK 10 PROGRAM: