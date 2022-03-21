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20 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

21.03.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dün akşam Teşkilat ve Yargı gibi birbirinden farklı ve değerli yapımlar ekrana geldi. Peki Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? 20 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

20 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

20 Mart reyting sonuçları, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 20 Mart Pazar akşamı Teşkilat ve Yargı gibi birbirinden farklı yapımlar yayınlandı. Bu kapsamda hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. 20 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

20 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Mart Pazar TRT 1, ATV, Fox Tv, Kanal D, Show Tv, Star Tv ve Tv8 kanallarında farklı yapımlar yayınlandı.

20 Mart akşamının reyting sonuçları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

19 MART REYTİNG SONUÇLARI

19 Mart Cumartesi akşamı, Survivor, Gönül Dağı ve Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümleriyle ekrana geldi. 19 Mart reyting sonuçlarına göre birinci gelen yapım açıklandı.

19 MART CUMARTESİ TOTAL İLK 10 PROGRAM:

  • Gönül Dağı

  • Kardeşlerim

  • Survivor All Star oldu.

AB İLK 10 PROGRAM:

  • Gönül Dağı

  • Survivor All Star

  • Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu oldu.
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Anahtar Kelimeler:
Teşkilat dizisi Yargı dizisi
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