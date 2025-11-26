Mynet Trend

20 milyar dolarlık dev havaalanı batıyor! Ne kadar zaman kaldı?

1994 yılında açılan bir mühendislik harikası olarak kabul edilen Japonya'nın Kansai Uluslararası Havalimanı gün geçtikçe batıyor.

20 milyar dolarlık dev havaalanı batıyor! Ne kadar zaman kaldı?

Japonya'da yapay bir ada üzerine 20 milyar dolarlık dev bir yatırımla inşa edilen Kansai Uluslararası Havalimanı, beklenenden daha hızlı bir şekilde suya gömülüyor. Okyanusun ortasına kurulan bu havalimanı, dünyanın en büyük mühendislik harikalarından biri olarak kabul ediliyordu.

20 milyar dolarlık dev havaalanı batıyor! Ne kadar zaman kaldı? 1

BASINÇ YÜZÜNDEN BATIYOR

Uzmanlara göre, batmanın temel nedeni, deniz tabanına yerleştirilen yapay zeminin stabilite kaybı. Ağır beton yapıların ve sürekli iniş-kalkış yapan uçakların oluşturduğu muazzam basınç, zemin üzerinde tahmin edilenden daha büyük bir etki yaratarak zeminin zamanla çökmesine neden oluyor. Havalimanı işletmecisi, 2023 yılında batma oranının yılda sadece 5,7 cm'ye düştüğünü belirtiyor. Ancak batma, tüm sahayı eşit şekilde kaplamıyor ve bu da mühendisler için daha fazla sorun yaratıyor.

20 milyar dolarlık dev havaalanı batıyor! Ne kadar zaman kaldı? 2

Çökmeyi yavaşlatmak için zemine ek destek kolonları yerleştiriliyor fakat bu çözüm kalıcı değil. Yakında havaalanı su altında kalabilir. Bazı mühendisler, bazı bölümlerin 2056 gibi erken bir tarihte deniz seviyesinin altında kalabileceğini öngörüyor.

Japonya
