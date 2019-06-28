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20 santimlik çekirge şaşırttı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 28.06.2019 14:27 | Son Güncelleme

Adıyaman kırsalında görülen çekirge, büyüklüğüyle dikkat çekti.

20 santimlik çekirge şaşırttı!

Adıyaman'da doğa yürüyüşüne çıkan bir grup genç, Pirin köyünde 20 santim büyüklüğünde çekirge gördü. Bu büyüklükteki çekirgeyle ilk kez karşılaşanlar cep telefonlarıyla görüntüledi. Etçil olduğu belirtilen çekirgenin tarıma zararlı böceklerle beslendiği kaydedildi. (DHA)

Adıyaman'da görülen 20 santimlik çekirge şaşırttı

Adıyaman'da görülen 20 santimlik çekirge şaşırttı

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Çekirge

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