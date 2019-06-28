20 santimlik çekirge şaşırttı!

Adıyaman'da doğa yürüyüşüne çıkan bir grup genç, Pirin köyünde 20 santim büyüklüğünde çekirge gördü. Bu büyüklükteki çekirgeyle ilk kez karşılaşanlar cep telefonlarıyla görüntüledi. Etçil olduğu belirtilen çekirgenin tarıma zararlı böceklerle beslendiği kaydedildi. (DHA)
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