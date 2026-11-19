Grand Theft Auto ve Red Dead Redemption gibi Rockstar serilerini yıllardır oynayanlar, hızlı koşmak için sol analog çubuk yerine kontrolcünün ön yüzündeki tuşlardan birini kullanmaya alışkın. Ancak Grand Theft Auto VI (GTA 6) ile bu köklü alışkanlık değişiyor.

GTA 6'DA HIZLI KOŞMA KONTROLÜ DEĞİŞTİ

GTA 6'nın oynanışı sırasında edinilen bilgilere göre, hızlı koşma işlevi artık varsayılan olarak Xbox kontrolcüsündeki A veya PS5 kontrolcüsündeki X tuşuna değil, sol analog çubuğa atanıyor.

Bununla birlikte GTA 6, isteyen oyuncuların hızlı koşma kontrolünü Red Dead Redemption 2 gibi oyunlarda kullanılan düzene geri döndürmesine olanak tanıyor.

Kaynak: Gamespot