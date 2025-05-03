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20 yıl boyunca kendine enjekte etti! Sonunda bakın ne üretti! 700'den fazla kez...

Tim Friede isimli bir adam tam 20 yıl boyunca kendisine kasıtlı olarak yılan zehri enjekte etti. Bilim insanları ise adamın kanının “benzersiz” bir panzehire yol açtığını söylüyor.

20 yıl boyunca kendine enjekte etti! Sonunda bakın ne üretti! 700'den fazla kez...

Bilim insanları, yaklaşık 20 yıl boyunca kendisine kasıtlı olarak yılan zehri enjekte eden ABD'li bir adamın kanının “benzersiz” bir panzehire yol açtığını söylüyor.

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700'DEN FAZLA ZEHİR ENJEKTE ETTİ!

Tim Friede isimli adamın kanında bulunan antikorların, hayvan testlerinde çok çeşitli türlerden gelen ölümcül dozlara karşı koruma sağladığı gösterildi. Toplamda 200'den fazla ısırığa ve aralarında çok sayıda mambas, kobra, taipan ve krait türünün de bulunduğu dünyanın en ölümcül yılanlarından bazılarından hazırladığı 700'den fazla zehir enjeksiyonuna maruz kaldı. Bunu yılanlarla uğraşırken kendini korumak için bağışıklığını geliştirmek istemesi nedeniyle yaptığı öğrenildi.

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"BU BİR YAŞAM TARZI HALİNE GELDİ"

BBC'nin haberine göre Friede'nin 18 yıllık misyonu, yılda 140 bin kişinin ölümüne yol açan ve bunun üç katının ampütasyona ihtiyaç duymasına ya da kalıcı sakatlıkla karşı karşıya kalmasına neden olan tüm yılan sokmalarına karşı evrensel bir panzehir bulma yolunda önemli bir adım olabilir.

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Friede, "Bu bir yaşam tarzı haline geldi ve benden 8 bin mil uzakta yılan sokması nedeniyle ölen insanlar için zorlayabildiğim kadar zorlamaya devam ettim." açıklaması yaptı.

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