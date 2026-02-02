Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

20 yıl boyunca suratının altında kalmış! Erimesini beklediği dolgular şişip tüm yüzünü kaplamış

Yıllar önce yapılan hyaluronik asit dolgularının hâlâ yüzde kaldığını ortaya koyan MRI taraması, estetik dünyasında büyük tartışma yarattı. Uzmanlar, dolguların sanılandan çok daha kalıcı olabileceğine dikkat çekti. İşte araştırmanın ortaya çıkardığı gerçekler:

20 yıl boyunca suratının altında kalmış! Erimesini beklediği dolgular şişip tüm yüzünü kaplamış
Çiğdem Sevinç

25 yıldır estetik ve kozmetik uygulamalar üzerine yazılar yazan 62 yaşındaki bir gazeteci, 2021 yılında yaptırdığı MRI taramasıyla adeta estetik sektörünü ikiye böldü. Amacı yalnızca yıllar önce yaptırdığı yüz dolgularının durumunu görmekti. Ancak ortaya çıkan sonuçlar, dünya genelinde büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Gazeteci, yaşlanmaya bağlı hacim kaybını dengelemek amacıyla yıllar içinde dudak, yanak, şakak ve çene hattına hyaluronik asit bazlı dolgu yaptırdığını belirtti. Üretici firmalar ve uygulayıcılar tarafından bu dolguların 6 ila 18 ay içinde vücut tarafından parçalandığı iddia ediyordu.

20 yıl boyunca suratının altında kalmış! Erimesini beklediği dolgular şişip tüm yüzünü kaplamış 1

4 YIL SONRA 35 ML DOLGU TESPİT EDİLDİ

Ancak MRI sonuçları beklentilerin çok ötesindeydi. Uzman radyolog Dr. Simon Morley’e göre, neredeyse dört yıldır hiçbir dolgu yaptırmamış olmasına rağmen gazetecinin yüzünde yaklaşık 35 ml dolgu maddesi hâlâ görünür durumdaydı.

Bu miktar, teoride yüzün “aşırı dolgu yapılmış” gibi görünmesine yol açması gerekirken, dışarıdan bakıldığında böyle bir görüntü yoktu. Uzmanlara göre bunun nedeni, hyaluronik asidin su tutma özelliğiydi.

Buna bağlı olarak dolgu maddesi, vücut içinde zamanla şişerek MRI’da olduğundan daha hacimli görünebiliyor.

20 yıl boyunca suratının altında kalmış! Erimesini beklediği dolgular şişip tüm yüzünü kaplamış 2

İKİNCİ TARAMA ŞAŞKINLIĞI ARTIRDI

İlk taramadan sonra geçen iki yıl içinde gazeteciye yaklaşık 16 ml daha dolgu yapıldı. 2023’te tekrar MRI’a giren gazeteci, bu kez daha da çarpıcı bir sonuçla karşılaştı. Tarama sonucunda yüzünde en az 60 ml dolgu benzeri hacim tespit edildi.

Dr. Morley, “MRI suyu görüntüler. Hyaluronik asit suyu çeker. Bu nedenle taramalarda dolgu, enjekte edilenden iki hatta üç kat fazla görünebilir” açıklamasını yaptı.

20 yıl boyunca suratının altında kalmış! Erimesini beklediği dolgular şişip tüm yüzünü kaplamış 3

“DOLGU GÖÇÜ” İDDİALARINA YANIT

Son yıllarda sosyal medyada sıkça dile getirilen “dolgu göçü” iddialarına da uzmanlardan net yanıt geldi. Estetik doktorlarına göre dolgunun yüz içinde büyük mesafeler kat etmesi bilimsel olarak mümkün değil.

“Dolgu milimetreler düzeyinde yer değiştirebilir, santimetrelerce değil” diyen uzmanlar, doğru teknikle ve ölçülü yapılan uygulamalarda bu riskin oldukça düşük olduğunu vurguluyor.

20 yıl boyunca suratının altında kalmış! Erimesini beklediği dolgular şişip tüm yüzünü kaplamış 4

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uşakspor sahneye dünyaca ünlü rapçi çıkardı!Uşakspor sahneye dünyaca ünlü rapçi çıkardı!
Bir kadın kulaklıkların içinden altın çıkardı! "Sakın çöpe atmayın"Bir kadın kulaklıkların içinden altın çıkardı! "Sakın çöpe atmayın"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yüz serumu dolgu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Fatih Ürek'in cenazesi sonrası sitem etti: "Camide başı açık..."

Fatih Ürek'in cenazesi sonrası sitem etti: "Camide başı açık..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

Maaştan kesinti başlayacaktı İsa Karakaş 'Zor' deyip açıkladı

Maaştan kesinti başlayacaktı İsa Karakaş 'Zor' deyip açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.