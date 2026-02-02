Mynet Trend

Dünyaca ünlü rapçinin ceketindeki Uşakspor detayı dikkat çekti! Fiyatı şaşkınlık yarattı

Güney Koreli dünyaca ünlü rapçi Lee Taeyong’un Seul konserinde Uşakspor logolu ceketle sahneye çıkması sosyal medyada gündem oldu. Kırmızı-siyah arma, Uşak’tan 8 bin kilometre uzakta kulübe beklenmedik bir dünya çapında tanıtım sağladı. Ceketin fiyatı şaşkınlık yarattı.

Dünyaca ünlü rapçinin ceketindeki Uşakspor detayı dikkat çekti! Fiyatı şaşkınlık yarattı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon gösterdiği başarılı performansa rağmen kulüpteki mali sıkıntılar nedeniyle geçen hafta Teknik Direktör Ergün Penbe'nin görevinden ayrıldığı Uşakspor sürpriz şekilde dünya çapında gündem olmayı başardı. Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan Güney Koreli rapçi Lee Taeyong'un ülkesinin başkenti Seul'de verdiği konsere üzerinde Uşakspor logosunun bulunduğu kırmızı-siyah ceketle çıkması sosyal medyada gündem oldu. Uşak'a kuş uçusu 8 bin kilometre mesafede olan Seul'de Uşakspor logolu ceket çılgınlığı yaşandı.

Dünyaca ünlü rapçinin ceketindeki Uşakspor detayı dikkat çekti! Fiyatı şaşkınlık yarattı 1

40 BİN TL'DEN SATIŞA ÇIKMIŞ

Taeyong'un Uşakspor'un 2 yıl önceki forma tedarikçisinin ürünü olan özel ceketinin Kore'de yaklaşık 40 bin TL'den satışa çıktığı öğrenilirken, Uşakspor ise dünya çapında reklam oldu.

Dünyaca ünlü rapçinin ceketindeki Uşakspor detayı dikkat çekti! Fiyatı şaşkınlık yarattı 2

YÖNETİMDEN TEŞEKKÜR MESAJI

Uşakspor yönetimi ilginç olayın ardından, "Sanatçı Taeyong’un sahne performansı sırasında Uşakspor ceketimizle yer alması, kulübümüz adına büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Uşakspor armasının uluslararası bir sahnede temsil edilmesi, kulübümüzün değerlerinin ve marka gücünün sınırları aştığını bir kez daha göstermiştir. Uşakspor olarak, armamızı dünyanın farklı noktalarında görmekten onur duyuyor; bu anlamlı temsiliyet için teşekkürlerimizi sunuyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

