20 yıl sonra Cruel Intentions’daki öpüşme sahnesini canlandırdılar

Sarah Michelle Gellar ve Selma Blair, Roger Kumble imzalı Cruel Intentions filminde ve 2000 yılı MTV Ödül Töreni'nde yaptıkları öpüşme yeniden canlandırıldı. Ancak bu seferki canlandırma koronavirüs engeline takıldı.

Fransız roman Les Liaisons Dangereuses'ün Amerikan versiyonu olan Cruel Intentions, vizyona girdiği dönem damgasını vuran filmlerden biri olarak yerini almıştı. MTV Film ve Televizyon Ödülleri, Cruel Intentions'ın yıllar sonra yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Cruel Intentions'a, ilk kez MTV'den ödül verildiği zaman takvimler 2000 yılını gösteriyordu. "En İyi Öpüşme" ödülü için sahneye Sarah Michelle Gellar ve Selma Blair çıkmıştı. İkilinin hem filmde yer alan hem de törende yer alan öpüşmesi, son 20 yılda akıllarda kalan anlardan biri oldu. Şimdi ise bir videoyla öpüşmeleri yeniden canlandırıldı.

CRUEL INTENTİONS KONUSU

Sebastian yakışıklı ve hali vakti yerinde bir gençtir. Kathryn ise onun üvey kardeşidir. Aralarında tuhaf bir ilişki olan ikili en az ilişkileri kadar tuhaf bir iddiaya tutuşurlar. Annette ikisinin de radarından kaçmayan güzel bir genç kızdır. Eğer Sebastian, bu genç kızı yatağa atmayı başarırsa iddiayı kazanacaktır ve üvey kardeşi Kathryn'i de yatağa atma ödülünü kucaklayacaktır. Kathryn ise Sebastian'ın olası başarısızlığında onun arabasına el koyacaktır. Cinsellik, tutku ve gerilimin bir anda yaşanacağı bir oyun başlayacaktır.

