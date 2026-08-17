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20 yılda 12 erkeği öldüren "Kara Dul"un yöntemi kan dondurdu: 10 idam cezası!

İran'da “Kara Dul” olarak bilinen seri katil Kolsum Akbari hakkında mahkemeden karar çıkan dünyada gündem oldu. 20 yıllık süre diliminde kocası dahil 12 erkeği öldürdüğünü itiraf eden Akbari'ye 10 idam cezası verildi. Akbari'nin "geçici evlilik" yöntemi kan dondurdu.

20 yılda 12 erkeği öldüren "Kara Dul"un yöntemi kan dondurdu: 10 idam cezası!
Mehmet Hazar Gönüllü

İran basınına göre, 56 yaşındaki kadın, geçtiğimiz yıl tutuklanmasının ardından, benzer yöntemle işlediği suçlarda kocasını ve çoğu yaşlı olan birçok başka erkeği öldürdüğünü itiraf etti.

20 yılda 12 erkeği öldüren "Kara Dul"un yöntemi kan dondurdu: 10 idam cezası! 1

AYNI YÖNTEMİ DEFALARCA KULLANDI

Soruşturmaya göre, Akbari yaşlı erkeklerle geçici evlilikler yaptı. Kocalarıyla kısa süre birlikte yaşadıktan sonra, onları ilaç almaya zorladı veya içeceklerine ilaç kattı.

Kurbanlarından biri 82 yaşındaki bir adamdı. İran medyasına yansıyan bilgilere göre, adam kendini tehlikede hissetmeye başlayınca durumu önceki evliliğinden olan çocuklarına bildirdi; karısının kendisini tansiyon ve kalp hastalığı ilacı almaya zorladığını ve karısının hazırladığı içecekleri içtikten sonra bayılacak gibi olduğunu söyledi. Adam birkaç gün sonra yaşamını yitirdi. Bunun üzerine oğulları yetkililere durumu ihbar etti.

"12 ERKEĞİ ÖLDÜRDÜM"

Yetkililerin paylaştığı bilgiye göre Akbari kocası dahil 12 erkeği öldürdüğünü itiraf etti.

20 yılda 12 erkeği öldüren "Kara Dul"un yöntemi kan dondurdu: 10 idam cezası! 2

20 YIL BOYUNCA SÜRDÜRMÜŞ

Kendisine yöneltilen suçların yaklaşık yirmi yıllık süre boyunca işlediği belirtildi.

20 yılda 12 erkeği öldüren "Kara Dul"un yöntemi kan dondurdu: 10 idam cezası! 3

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İran idam cezası seri katil idam
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