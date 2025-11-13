Mynet Trend

200'den fazla Kenyalı Rus ordusunda paralı asker oldu

KENYA, 200'den fazla vatandaşının Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere paralı asker olarak Rus ordusuna alındığını duyurdu.

Kenya Dışişleri ve Diaspora Bakanı Musalia Wycliffe Mudavadi, yüzlerce Kenyalının sahte iş vaatleriyle Rusya-Ukrayna Savaşı'na katılmaya ikna edildiğini bildirdi. Mudavadi paralı askerlere ilişkin artan sayıda rapor aldığını kaydederek, “Raporlar, 200'den fazla Kenyalının Rus ordusuna katıldığını gösteriyor” ifadesini kullandı.

Bu kişilerin arasında Kenya güvenlik güçlerinin eski mensuplarının da bulunduğunu belirten Mudavadi, istihbarat raporlarının Rusya'nın yabancı asker alımlarının ve Kenyalılar da dahil olmak üzere Afrika vatandaşlarını kapsayacak şekilde genişletildiğini gösterdiğini kaydetti. Mudavadi, bu durumun endişe verici olduğunu söyleyerek, vatandaşları yurt dışı kaynaklı iş tekliflerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.Kaynak: DHA

