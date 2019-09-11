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200 milyon dolarlık mini uygulama

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TEKNOLOJİ  | 11.09.2019 11:18 | Son Güncelleme

Microsoft bir “yapılacaklar listesi” olan Wunderlist uygulamasını 2015 yılında 200 milyon dolar ödeyerek satın almıştı. Basit bir yapılacaklar listesi uygulaması için son derece yüksek olan bu fiyatın sebebi ise uygulamanın çok popüler olmasıydı.

200 milyon dolarlık mini uygulama

Uygulamayı geliştiren Christian Reber ise şimdi uygulamasını Microsoft’tan geri istiyor. Ancak elbette Microsoft’ta 200 milyon doları da geri ödemeyi düşünmüyor. Çünkü Microsoft’un uygulamayı kapatacağına dair haberler şirketten sızdı. Reber ise uygulamanın üzerinde tekrar çalışarak onu yeniden popüler yapabileceğini düşünüyor.

Microsoft’ta geri alma teklifini ileten Reber’in ne kadar ödeme yapacağı ise belirtilmedi. Ancak Wunderlist’in gözden çıkarılmış ve çöpe atılacak bir uygulama olması nedeniyle çok küçük bir fiyat teklif edildiği tahmin ediliyor.

Reber, bu satın alma ile insanların işlerini koruyabileceğini, Microsoft’un da kimseyi işten çıkarmak zorunda kalmayacağını düşünüyor. Teklif Microsoft için cazip olabilir zira Wunderlist çalışanlarına yüklü bir tazminat ödemek zorunda kalacakken, şimdi üzerine para alacak.

Ayrıca Reber uygulamayı yine Microsoft Azure platformu üzerinde çalıştıracak. Bu da Microsoft’un müşteri kaybının da önüne geçmiş olacak. Eğer Microsoft teklifi kabul edere, Silikon Vadisi’nde ilk kez bir startup eski sahipleri tarafından teknoloji devlerinden geri alınmış olacak.

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