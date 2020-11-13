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200 milyon dolarlık Wonder Woman 1984 filmi hakkında kritik karar

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını yüzünden defalarca vizyon tarihi ertelenen Wonder Woman 1984 filmi hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Söylentilere göre Warner Bros. 200 milyon dolarlık bütçeyle çekilen filmi vizyona sokmadan HBO Max’te yayınlayacak.

200 milyon dolarlık Wonder Woman 1984 filmi hakkında kritik karar

Wonder Woman 1984 filmi, koronavirüs salgını yüzünden defalarca ertelendi. Son olarak vizyon tarihi 25 Aralık olarak açıklanmış olsa da film muhtemelen o tarihte de vizyona giremeyecek. Gelen söylentilere göre Warner Bros. 200 milyon dolar harcadığı Wonder Woman 1984’ü vizyona sokmak yerine doğrudan HBO Max’te yayınlamayı düşünüyor.

En büyük sinema pazarı olan ABD'de özellikle şu anda sinema salonları neredeyse tamamıyla kapalı halde. Dünya genelinde de artan vaka sayıları nedeniyle sektörde durumlar pek iç açıcı değil.

WONDER WOMAN 1984 HAKKINDA İKİ SENARYO

Deadline'da yer alan ifadelere göre Warner Media'nın sahibi olan AT&T, yeni Wonder Woman filmi için şu anda iki farklı seçenek üzerinde duruyor. Bunlardan ilki gösterim tarihini 2021'in Haziran ayına ertelemek. Diğeri ise sinema gösterimini atlayıp filmi doğrudan HBO Max'ta yayınlamak. 2021'e erteleme düşüncesi elbette daha risksiz bir seçenek gibi görünüyor ancak HBO Max seçeneği de büyük potansiyele sahip.

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Warner Media'nın yeni streaming servisi HBO Max geçtiğimiz yıl kullanıma açılmıştı. Servis bir yılını geride bırakmış olsa da beklenen seviyede ilgi görebilmiş değil. Aynı süreçte yayına alınan Disney Plus 70 milyon aboneyi geride bırakmışken HBO Max henüz yalnızca 25 milyon civarında bir kullanıcıya sahip. Wonder Woman 1984 gibi büyük bir filmin doğrudan HBO Max'ta yayınlanması ise servisin popülaritisini kısa sürede ikiye katlayabilecek potansiyele sahip.

WONDER WOMAN 1984 FRAGMANI


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