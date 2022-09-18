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200 milyonda bir! Bir beklerken 3 oldu, erkek beklerken kız doğdu

18.09.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 yaşındaki yeni ebeveynler Jake Hammerton ve 20 yaşındaki sevgilisi Caitlin Knight, Caitlin'in hamile olduğunu öğrendiklerinde çok heyecanlandılar. Sürprizlerle dolu bir gebelik sürecinin ardından çocuklarına kavuşan ikili, aslında en büyük şoku çocukları doğduğunda yaşadı.

200 milyonda bir! Bir beklerken 3 oldu, erkek beklerken kız doğdu

İngiltere'nin Deepcar, Sheffield bölgesinde yaşayan çift, 22 haftalık cinsiyet taramasında tek yumurta üçüzü erkek çocukları olacağını öğrendiler. Bu bir mücizaydi çünkü doğal olarak aynı üçüzlere sahip olma şansının 200 milyonda olduğu söylenir ve bu aynı zamanda oldukça yüksek riskli bir hamilelik olabileceği anlamına da gelir.

ERKEK DEĞİLLERDİ

BEKE

Yine de heyecanla bebeklerini bekleyen çift, henüz Caitlin doğum için hastaneye kaldırılmadan önce oğullarının isimlerini seçmişlerdi. Ancak 32. haftada bebekler erken bir şekilde doğduklarında, çift şaşkına döndü. Çünkü birbirinin aynısı 3 erkek bebekle karşılaşmayı beklerken, aslında üçüz kızları olduğunu öğrendiler.

İSİMLERİ DEĞİŞTİ

3ÜZ

Başlangıçta Theo, Luca ve Jude olarak adlandırılan bebeklerin isimleri, Tiny Thea, Lily ve Esmae olarak değişti. Gerekli tıbbi bakım için ayrı küvözlerde üç hafta geçiren üçüzler doğumlarından bu yana ilk kez 11 Eylül'de bir araya geldiler. Şimdi bebeklerin durumu iyi ve ebeveynleri önümüzdeki haftalarda onları hastaneden eve getirmeyi umuyor.

DOKTORLAR DA ŞAŞIRDI

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Jake, Sheffield, Jessop Hastanesine gittiklerinde doktorların bile çok nadir oldukları için aynı üçüzleri gördüklerinde şok olduklarını söyledi. Yeni ebeveynler, bebekleri için bir yatak odası hazırlamıştı, ama neyse ki nötr renkliydi, bu yüzden aceleyle renkleri değiştirmeye çalışmak zorunda kalmadılar. Ancak aldıkları erkek çocuk oyuncaklarını hayır kurumlarına bağışladılar ve aileleri onlara bir sürü yeni kız oyuncağı aldı.


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Anahtar Kelimeler:
gebelik
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