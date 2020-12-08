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2000'li yıllara damgasını vuran şarkıcı Nez'in son hali herkesi şoke etti!

08.12.2020 13:58 | Son Güncelleme:
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2000'li yıllara damgasını vuran şarkıcı Nez'in son hali herkesi şoke etti!

'Sakın Ha' şarkısıyla 2000'li yıllara damga vuran pop müzik sarkıcısı Nez, imaj değişikliğine giderek saçlarını kazıttı.

Şarkıları ve danslarıyla bir döneme damgasını vuran şarkıcı Nez Yazıcı, 1,5 yıldır birlikte olduğu tenis antrenörü Gökhan Köksal ile gözlerden uzak aşk yaşıyor.

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Önceki gün Instagram hesabından tüm fotoğraflarını silen Nez, saçlarını kazıttıktan sonra çekilmiş bir karesini takipçileriyle paylaşarak kafaları karıştırdı.

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SEVENLERİ HASTA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ!

Nez'in bu karesini görenler ünlü sanatçının hastalandığını düşündü. İşin iç yüzü kısa sürede ortaya çıktı.

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YENİ PROJE, YENİ İMAJ!

Nez'in yaşadığı değişim sonrası Snob Magazin'e konuşan Nez'in sevgilisi Gökhan Köksal, "Kötü bir durum söz konusu değil. Nez, yeni albümü için imaj değişikliğine gitti. 2021 yılında sürpriz projesi sevenleriyle buluşacak" dedi.
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Nez'in sevgilisi Gökhan Köksal'ı da Instagram'da takip etmeyi bırakması ayrılık söylentilerini gündeme getirmişti. Ayrılık iddiasını yalanlayan Gökhan Köksal, "Ayrılık söz konusu değil, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

NEZ

Şarkıcı Nez, geçtiğimiz yaz ayında Gökhan Köksal'dan evlilik teklifi almıştı.

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