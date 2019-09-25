2019’da satış rakamları ile fark yaratacak olan oyunlar

Daha pek çok oyun satışa bile sunulmamış durumdayken NPD’nin bu listeyi nasıl yaptığı ya da yapılan listenin ne derece doğru olacağı kafanızda soru işaretleri bulunmasına neden olabilir. Fakat NPD dünya genelinde 200.000’e yakın mağaza ile çalışan önemli bir araştırma şirketi. Üstelik, NPD tarafından öngörü şeklinde yayınlanan listelerin doğruluk payları da hayli yüksek.

Kısaca özetlemek gerekirse yayınlanan listenin 3 aşağı 5 yukarı tutacağını söyleyebiliriz. Elbette şu durumu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Araştırma yalnızca Amerika’yı kapsıyor. Dolayısıyla listede Avrupa’da hayli popüler olan FIFA 20 gibi yapımlar yer almıyor. O yüzden listeye göz gezdirirken bu oyun nasıl olmaz diye isyan etmeden önce, listenin ABD merkezli olduğunu bir kez daha göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz. (Diğer oyunlar için alt kısımdan sayfayı değiştiriniz.)

2019'da en çok satacak oyunlar listesi!

10) Pokemon Sword & Pokemon Shield

9) The Division 2

8) Kingdom Hearts 3

7) Ghost Recon Breakpoint

6) Star Wars Jedi Fallen Order

5) Mortal Kombat 11

4) Borderlands 3

3) Madden NFL 20

2) NBA 2K20

1) Call of Duty Modern Warfare

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