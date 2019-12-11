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2019 Google Arama Trendleri - Neleri Aradık?

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de ve dünyada yükselen arama trendleri içeren listesini açıkladı.

2019 Google Arama Trendleri - Neleri Aradık?

Yılın Arama Trendleri 2019’un Türkiye'de beş farklı kategoriden oluşan yükselen arama trendleri listelerinin ilk sıralarında Genel kategoride “İstanbul Seçim Sonuçları”, “Geleceğe Nefes” ve “Deprem”; İsimler kategorisinde Emine Bulut, Yemek kategorisinde “Revani”, Diziler kategorisinde “Mucize Doktor”, Şarkılar kategorisindeyse Reynmen’den “Derdim Olsun” yer aldı.

  • 2019 yılında en çok aranan Diziler kategorisinde en başta yer alan Mucize Doktor’u sırasıyla Zalim İstanbul ve Her Yerde Sen takip etti. Neredeyse tamamını yerli dizilerin oluşturduğu listedeki tek uluslararası yapım ise dördüncü sıradaki Game of Thrones oldu.
  • 2019’un lezzet trendleri hakkında ipuçları içeren Yemek kategorisinde televizyonlardaki yemek programlarının etkisi de gözlemlenebiliyor. Bu yıl listenin ilk sıralarında Revani, Kestane, Limonata, Sütlaç ve Kapuska yer aldı.
  • Reynmen’in “Derdim Olsun”, Şanışer’in “Susamam”, Fatih Bulut’un “Çok Sevdim Yalan Oldu”ve Norm Ender’in “Mekanın Sahibi” adlı çalışmaları da bu yılın en çok aranan şarkıları arasında bulunuyor.

İşte YouTube’da 2019’un En Popüler Videoları!

TÜRKİYE’DE

Türkiye’de 2019’da Yükselen Genel Aramalar

  • İstanbul Seçim Sonuçları 2019
  • Geleceğe Nefes
  • YSK
  • Deprem
  • Sigara Fiyatları
  • Dolar Kuru
  • Askerlik Son Dakika
  • EYT
  • İstiklal Marşı 10 Kıta
  • Notre Dame Katedrali

Türkiye’de 2019’da Yükselen Aramalar - İsimler

  • Emine Bulut
  • Ekrem İmamoğlu
  • Neslican Tay
  • Palu Ailesi
  • Tarık Ünlüoğlu
  • Kerimcem Durmaz
  • Dilber Ay
  • Ayşen Gruda
  • Devran Çağlar
  • Demet Akbağ

Türkiye’de 2019’da Yükselen Aramalar - Diziler

  • Mucize Doktor
  • Zalim İstanbul
  • Her Yerde Sen
  • Game of Thrones
  • Kuzey Yıldızı
  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
  • Afili Aşk
  • Kuzgun
  • Bir Zamanlar Çukurova
  • Yasak Elma

Türkiye’de 2019’da Yükselen Aramalar – Yemek Tarifleri

  • Revani
  • Kestane
  • Limonata
  • Sütlaç
  • Kapuska
  • Barbunya
  • Piyaz
  • Cheescake
  • Paçanga Böreği
  • Alıç Sirkesi

Türkiye’de 2019’da Yükselen Aramalar - Şarkılar

  • Derdim Olsun - Reynmen
  • Susamam – Şanışer
  • Çok Sevdim Yalan Oldu – Fatih Bulut
  • Ela - Reynmen
  • Mekanın Sahibi – Norm Ender
  • Aya – Murda & Ezhel
  • Unuturum Elbet – Rafet El Roman & Derya
  • Ruhumda Sızı - Ender Balkır
  • Bir İhtimal Biliyorum - Gülşen
  • Sana Doğru - Bora Duran

Twitter’da En Çok Konuşulan Oyun PUBG Oldu

DÜNYADA

Dünyada 2019’da Yükselen Genel Aramalar

  • India vs South Africa
  • Cameron Boyce
  • Copa America
  • Bangladesh vs India
  • iPhone 11
  • Game of Thrones
  • Avengers: Endgame
  • Joker
  • Notre Dame
  • ICC Cricket World Cup

Dünyada 2019’da Yükselen Aramalar - İsimler

  • Antonio Brown
  • Neymar
  • James Charles
  • Jussie Smollett
  • Kevin Hart
  • Billie Eilish
  • Greta Thunberg
  • R. Kelly
  • Joaquin Phoenix
  • Jordyn Woods

Dünyada 2019’da Yükselen Aramalar - Haberler

  • Copa America
  • Notre Dame
  • ICC Cricket World Cup
  • Hurricane Dorian
  • Rugby World Cup
  • Sri Lanka
  • Area 51
  • India election results
  • 台風 19 号
  • Fall of Berlin Wall

2019’da Twitter’da En Çok Neler Konuşuldu?

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