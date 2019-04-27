2019 Google Play ödülleri adayları açıklandı

Google, bildiğiniz gibi Android platformunda yer alan en iyi uygulama ve oyunları her yıl düzenli olarak seçiyor. Google, 2019’da da Play Store’da yer alan en iyi uygulama ve oyunları farklı kategoriler altında bugün listeledi. Yarışmaya aday olan uygulamalar arasında birçok Android kullanıcının telefonun eksik etmediği uygulamalar yer alıyor.

Kişisel bakım, erişebilirlik, video, sosyal medya ve yaratıcılık gibi kategoriler altında toplanan uygulamaları sizler için bir araya getirdik. Bakalım bu uygulamalardan telefonunuzda yüklü olan var mı?

Kişisel bakım uygulamaları

My Oasis

Shine

Kinedu

Woebot

SleepTown

Erişebilirlik uygulamaları

Envision AI

guiaderodas accessibility

Race Together!

WheeLog!

TintVision

Video uygulamaları

ivi

Neverthink: Handpicked videos

Tubi TV

Viki

Sosyal etki yaratan uygulamalar

Enterre moi, mon Amour

Think!Think!

Günlük yaşam uygulamaları

SLOWLY

Khan Academy Kids

Notion

Tasty

Yaratıcı uygulamalar

Cube Escape

Tick Tock

Wysker

Scripts

Firework

Yaratıcılık ve beceri uygulamaları

Viki

Cookpad

Canva

PicsArt Photo Studio

Garena Free Fire

Oyunlar

Asphalt 9: Legends

CHUCHEL

Gorogoa

Badland Brawl

SHADOWGUN LEGENDS

En iyi çıkış yapan oyunlar

Harry Potter

Garena Free Fire

Old School RuneScape

Star Trek Fleet Command

MARVEL Strike Force

Avengers Endgame Türkiye’de de rekor kırdı!

