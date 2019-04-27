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2019 Google Play ödülleri adayları açıklandı

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TEKNOLOJİ  | 27.04.2019 08:30 | Son Güncelleme

Google’ın her yıl düzenlediği en iyi uygulama yarışması bu yılda da düzenlenecek. 2019 Google Play Ödülleri adayları ise bugün açıklandı.

2019 Google Play ödülleri adayları açıklandı

Google, bildiğiniz gibi Android platformunda yer alan en iyi uygulama ve oyunları her yıl düzenli olarak seçiyor. Google, 2019’da da Play Store’da yer alan en iyi uygulama ve oyunları farklı kategoriler altında bugün listeledi. Yarışmaya aday olan uygulamalar arasında birçok Android kullanıcının telefonun eksik etmediği uygulamalar yer alıyor.

Kişisel bakım, erişebilirlik, video, sosyal medya ve yaratıcılık gibi kategoriler altında toplanan uygulamaları sizler için bir araya getirdik. Bakalım bu uygulamalardan telefonunuzda yüklü olan var mı?

Kişisel bakım uygulamaları
My Oasis
Shine
Kinedu
Woebot
SleepTown

Erişebilirlik uygulamaları
Envision AI
guiaderodas accessibility
Race Together!
WheeLog!
TintVision

Video uygulamaları
ivi
Neverthink: Handpicked videos
Tubi TV
Viki

Sosyal etki yaratan uygulamalar
Enterre moi, mon Amour
Think!Think!

Günlük yaşam uygulamaları
SLOWLY
Khan Academy Kids
Notion
Tasty

Yaratıcı uygulamalar
Cube Escape
Tick Tock
Wysker
Scripts
Firework

Yaratıcılık ve beceri uygulamaları
Viki
Cookpad
Canva
PicsArt Photo Studio
Garena Free Fire
Oyunlar
Asphalt 9: Legends
CHUCHEL
Gorogoa
Badland Brawl
SHADOWGUN LEGENDS

En iyi çıkış yapan oyunlar
Harry Potter
Garena Free Fire
Old School RuneScape
Star Trek Fleet Command
MARVEL Strike Force

Avengers Endgame Türkiye’de de rekor kırdı!

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Anahtar Kelimeler:
Google play store uygulama Google Play Ödülleri
 

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