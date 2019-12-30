2019 Huawei açısından pek de kolay geçmedi

ABD hükümetinin yaptığı bu çağrı, pek çok ABD merkezli şirkette karşılık buldu. Başta Google ve Qualcomm olmak üzere, Intel, Broadcom, Facebook ve ARM gibi ABD merkezli şirketler Huawei’ye ambargo uygulayacağını açıkladı.

Bu haber teknoloji gündeminde adeta bomba etkisi yaratmıştı. Uygulanacak olan bu ambargo Çinli üreticinin pek çok kategorideki üretimine ağır darbe indirecekti.

Durumun vahameti sonucunda Çin ve ABD arasındaki ipler bir kez daha gerilmişti. Herkes durumun daha da kötüye gitmesini beklerken Trump hükümeti geri adım atarak Huawei’ye geçici ticaret lisansı verileceğini açıkladı. Bu açıklama sonrasında Huawei yetkilileri rahat bir nefes almıştı.

Tam zor günler geride kaldı derken



Huawei’nin ABD ambargosundan kurtulduğunu düşündüğümüz anda bu sefer sahneye Google çıktı. Google ilk başlarda Huawei’nin Android lisansının iptal edileceğini açıklamıştı. Fakat Trump’tan gelen af sonrası bu karar rafa kaldırıldı.

Yine de Huawei’yi tam olarak radarından çıkarmayan Google bu seferde yeni Huawei modellerinde kendi uygulamalarının bulunmayacağını açıkladı.