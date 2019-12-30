2019 Huawei açısından pek de kolay geçmedi

ABD hükümetinin yaptığı bu çağrı, pek çok ABD merkezli şirkette karşılık buldu. Başta Google ve Qualcomm olmak üzere, Intel, Broadcom, Facebook ve ARM gibi ABD merkezli şirketler Huawei’ye ambargo uygulayacağını açıkladı.
Bu haber teknoloji gündeminde adeta bomba etkisi yaratmıştı. Uygulanacak olan bu ambargo Çinli üreticinin pek çok kategorideki üretimine ağır darbe indirecekti.
Durumun vahameti sonucunda Çin ve ABD arasındaki ipler bir kez daha gerilmişti. Herkes durumun daha da kötüye gitmesini beklerken Trump hükümeti geri adım atarak Huawei’ye geçici ticaret lisansı verileceğini açıkladı. Bu açıklama sonrasında Huawei yetkilileri rahat bir nefes almıştı.
Tam zor günler geride kaldı derken
Huawei’nin ABD ambargosundan kurtulduğunu düşündüğümüz anda bu sefer sahneye Google çıktı. Google ilk başlarda Huawei’nin Android lisansının iptal edileceğini açıklamıştı. Fakat Trump’tan gelen af sonrası bu karar rafa kaldırıldı.
Yine de Huawei’yi tam olarak radarından çıkarmayan Google bu seferde yeni Huawei modellerinde kendi uygulamalarının bulunmayacağını açıkladı.
Bu basit bir şekilde şu anlama geliyordu. Yeni çıkacak olan modellerde Google Play başta olmak üzere YouTube, Chrome ve Google Maps gibi uygulamalar yer almayacaktı. Bu noktada kullanıcıları en çok düşündüren şey Android uygulama mağazası Google Play’in telefonda yer almayacak olmasıydı. Fakat Huawei bu sorunun 3. parti uygulama mağazaları sayesinde basitçe aşılabileceğini belirtti.
Huawei tüm engelleri aşmayı başardı
Yaşanan bu sorunlar Çinli üreticinin satışlarının düşeceği anlamına geliyordu. En azından genel kanı bu yöndeydi. Fakat Huawei’nin ABD kökenli yaşadığı bu sorunlar Çin’deki kullanıcıların milli duygularının kabarmasına neden oldu.
Huawei’nin Çin merkezli satışları 2019’da adeta zirve yaptı. Böylece Çinli şirket global pazarda kaybettiği müşteri kitlesini kendi ülkesinde kazanmış oldu.
Sonuç olarak 2019 Huawei’nin açısından pek de kolay bir yıl olmadı. Alınan ve kısmi olarak uygulanan ambargolara rağmen Çinli üretici Pazar payını arttırmayı başardı. Ayrıca pek çok ülkenin 5G alt yapı ihalesini de almayı başardı. Üstelik bu ihalelerin pek çoğuna ABD karşıydı. Fakat Huawei bunu ABD’ye rağmen başardı.
Muhtemelen 2020 Çinli üretici açısından çok daha iyi geçecektir. Yine de bekleyip göreceğiz.
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