2019 Sakal ve Bıyık Şampiyonası'ndaki inanılmaz adaylar!

2019 Ulusal Sakal ve Bıyık Şampiyonası, Tıraş Yok Kasım (a.k.a. Movember) için hazır ve en ilginç sakal ve bıyık sahiplerinin bir kısmı, fotoğraf çekimleri için bir araya geldi.

Bu yılki yarışma üç yardım kuruluşunu destekliyor: yaralı gazileri destekleyen bir kuruluş olan Oscar Mike, öldürmeyen bir hayvan barınağı olan P.A.W.S, Tinley Park, bir evsizlik önleme kurumu olan Together We Cope.

Kazananlar henüz açıklanmadı. Ancak Las Vegas merkezli bir fotoğrafçı olan Greg Anderson, eşsiz sakal ve bıyıklara sahip adamları ebedileştirme görevini üstlendi.

İşte şampiyonadaki en iyi yarışmacılar...



