Mynet Trend

2019 Sakal ve Bıyık Şampiyonası'ndaki inanılmaz adaylar!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | Son Güncelleme

Tarihin en dikkat çekici ve etkili sakal ve bıyıklarına sahip insanlarının biraraya geldiği 2019 Ulusal Sakal ve Bıyık Şampiyonası'ndan inanılmaz görüntüleri sizler için derledik.

2019 Sakal ve Bıyık Şampiyonası'ndaki inanılmaz adaylar!

2019 Ulusal Sakal ve Bıyık Şampiyonası, Tıraş Yok Kasım (a.k.a. Movember) için hazır ve en ilginç sakal ve bıyık sahiplerinin bir kısmı, fotoğraf çekimleri için bir araya geldi.

Bu yılki yarışma üç yardım kuruluşunu destekliyor: yaralı gazileri destekleyen bir kuruluş olan Oscar Mike, öldürmeyen bir hayvan barınağı olan P.A.W.S, Tinley Park, bir evsizlik önleme kurumu olan Together We Cope.

Kazananlar henüz açıklanmadı. Ancak Las Vegas merkezli bir fotoğrafçı olan Greg Anderson, eşsiz sakal ve bıyıklara sahip adamları ebedileştirme görevini üstlendi.

İşte şampiyonadaki en iyi yarışmacılar...

2019-national-beard-mustache-championship-1-5dd7b7dad61f0__700

2019-national-beard-mustache-championship-2-5dd7b7dd2dbf3__700

2019-national-beard-mustache-championship-3-5dd7b7df1d05e__700

2019-national-beard-mustache-championship-4-5dd7b7e12eb36__700

2019-national-beard-mustache-championship-5-5dd7b7e34975c__700

2019-national-beard-mustache-championship-7-5dd7b7e904af5__700

2019-national-beard-mustache-championship-8-5dd7b7eaa13a9__700

2019-national-beard-mustache-championship-9-5dd7b7ec9be56__700

2019-national-beard-mustache-championship-11-5dd7b7f137b1f__700

2019-national-beard-mustache-championship-12-5dd7b7f2cc950__700

2019-national-beard-mustache-championship-13-5dd7b7f544cc2__700

2019-national-beard-mustache-championship-14-5dd7b7f74116b__700

2019-national-beard-mustache-championship-15-5dd7b7f94e988__700

2019-national-beard-mustache-championship-16-5dd7b7fb1c7e1__700

2019-national-beard-mustache-championship-18-5dd7b7fe89997__700

2019-national-beard-mustache-championship-22-5dd7b8068a0fd__700

2019-national-beard-mustache-championship-25-5dd7b80cdb3a0__700

2019-national-beard-mustache-championship-26-5dd7b80ede239__700

2019-national-beard-mustache-championship-27-5dd7b810bdf07__700

2019-national-beard-mustache-championship-34-5dd7b81feb38a__700

2019-national-beard-mustache-championship-38-5dd7b828e3dc9__700

2019-national-beard-mustache-championship-40-5dd7b82d48ea0__700

2019-national-beard-mustache-championship-42-5dd7b831434bb__700

2019-national-beard-mustache-championship-47-5dd7b83cee25a__700

2019-national-beard-mustache-championship-50-5dd7b8432ff35__700

2019-national-beard-mustache-championship-53-5dd7b849b7e32__700

2019-national-beard-mustache-championship-55-5dd7b84e9dee5__700

2019-national-beard-mustache-championship-57-5dd7b853511e2__700

2019-national-beard-mustache-championship-72-5dd7bc3842f47__700

2019-national-beard-mustache-championship-96-5dd7bdef2e42f__700


PARTNERGülşen 15 milyona aldığı evini satamayınca...Gülşen 15 milyona aldığı evini satamayınca...
İnsanların ölen yakınlarını ayıcığa dönüştürüyor!İnsanların ölen yakınlarını ayıcığa dönüştürüyor!
Rengi yüzünden dışlandı! Şimdi ise yeni hayatında çok mutluRengi yüzünden dışlandı! Şimdi ise yeni hayatında çok mutlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sakal bıyık sakal şekilleri bıyık modelleri berber 2019 sakal ve bıyık şampiyonası

En Çok Okunan Trend Haberler

Şeytanın bile aklına gelmez! 'Düğünümüz var' deyince...

Şeytanın bile aklına gelmez! 'Düğünümüz var' deyince...

İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji duyurdu

İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji duyurdu

Göğüs dekoltesine eleştiri yağdı! 'Ucuz olmuş'

Göğüs dekoltesine eleştiri yağdı! 'Ucuz olmuş'

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Masaya dans için çıkınca...

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Masaya dans için çıkınca...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

22 yıl önce çalınan tablo 'duvar'dan çıktı

22 yıl önce çalınan tablo 'duvar'dan çıktı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Onları görünce durup tek tek saydı

Onları görünce durup tek tek saydı

Trende rezalet! Sarhoş kadın, erkek yolcuların yanına gidip...

Trende rezalet! Sarhoş kadın, erkek yolcuların yanına gidip...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
kılda keramet olsaydııı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
O derginin en çok indirilen makalesi belli oldu!

O derginin en çok indirilen makalesi belli oldu!

Rektumundan cam şişe çıkarılan adamdan açıklama: Kaşınıyordu!

Rektumundan cam şişe çıkarıldı: Kaşınıyordu!

Uzmanlar uyardı: Nisan ayında doğanlarda kalp krizi riski daha yüksek

'Nisan ayında doğanlarda kalp krizi riski daha yüksek'

Yatak odası savaşlarına bu ürün son verecek!

Yatak odası savaşlarına bu ürün son verecek!

Genç milyonerden yeni ilan! 325 bin lira maaş verecek

Genç milyonerden yeni ilan! 325 bin lira maaş verecek

Büyük itiraf: Yanımdaki pilot intihar etmeye kalktı!

Büyük itiraf: Yanımdaki pilot intihar etmeye kalktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.