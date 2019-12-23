2019’un en iyi yabancı filmleri hangileri?

Biz kendi listemizi oluşturmak yerine 2019’da çıkmış ve IMDB üzerinden en yüksek puanı almış filmleri sizler için bir araya getirdik.

Bilindiği üzere IMDb üzerindeki sıralamalar izleyici puanlamaları baz alınarak yapılıyor. Bu açıdan baktığımızda, diğer mecralara nazaran IMDb’nin daha şeffaf olduğunu söyleyebiliriz.

Listemize geçmeden önce belirtelim. 2019’da yayınlanan filmler içerisinde yalnızca 7 tanesi IMDb’nin en iyi 250 film listesine girmeyi başarmış durumda.

Joker

https://www.youtube.com/watch?v=zAGVQLHvwOY

IMDb Puanı: 8.6

Gisaengchung ( Parazit )

https://www.youtube.com/watch?v=w_0KJAzyUJc

IMDb Puanı: 8.6

Avengers Endgame

https://www.youtube.com/watch?v=TcMBFSGVi1c

IMDb Puanı: 8.4

Ford v Ferrari

https://www.youtube.com/watch?v=zyYgDtY2AMY

IMDb Puanı: 8.2

The Irishman

https://www.youtube.com/watch?v=RS3aHkkfuEI

IMDb Puanı: 8.1

Klaus

https://www.youtube.com/watch?v=taE3PwurhYM

IMDb Puanı: 8.1

Knives Out

https://www.youtube.com/watch?v=xi-1NchUqMA

IMDb Puanı: 8.0

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