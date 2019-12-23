2019’un en iyi yabancı filmleri hangileri?

Biz kendi listemizi oluşturmak yerine 2019’da çıkmış ve IMDB üzerinden en yüksek puanı almış filmleri sizler için bir araya getirdik.
Bilindiği üzere IMDb üzerindeki sıralamalar izleyici puanlamaları baz alınarak yapılıyor. Bu açıdan baktığımızda, diğer mecralara nazaran IMDb’nin daha şeffaf olduğunu söyleyebiliriz.
Listemize geçmeden önce belirtelim. 2019’da yayınlanan filmler içerisinde yalnızca 7 tanesi IMDb’nin en iyi 250 film listesine girmeyi başarmış durumda.
Joker
https://www.youtube.com/watch?v=zAGVQLHvwOY
IMDb Puanı: 8.6
Gisaengchung ( Parazit )
https://www.youtube.com/watch?v=w_0KJAzyUJc
IMDb Puanı: 8.6
Avengers Endgame
https://www.youtube.com/watch?v=TcMBFSGVi1c
IMDb Puanı: 8.4
Ford v Ferrari
https://www.youtube.com/watch?v=zyYgDtY2AMY
IMDb Puanı: 8.2
The Irishman
https://www.youtube.com/watch?v=RS3aHkkfuEI
IMDb Puanı: 8.1
Klaus
https://www.youtube.com/watch?v=taE3PwurhYM
IMDb Puanı: 8.1
Knives Out
https://www.youtube.com/watch?v=xi-1NchUqMA
IMDb Puanı: 8.0
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