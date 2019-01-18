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2019'ün ilk magazin bombası! Sıla yuva yıkan kadın mı oldu?

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 18.01.2019 14:28 | Son Güncelleme

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile 'MasterChef Türkiye' yarışmasının jürisi Hazer Amani’nin önceki gece çekilen fotoğrafı, magazin gündemine bomba gibi düştü. Amani’nin parmağındaki alyans da önemli bir soruyu beraberinde getirdi.

Sıla ve ünlü şef Hazer Amani geçtiğimiz gece Beşiktaş'ta araç içinde sarmaş dolaş bir şekilde uyuya kalmış ve bu görüntüleri olay olmuştu. Gözler Hazer Amani'nin eşi Deniz Mumcuoğlu'na çevrilmişken bomba bir iddia daha ortaya atıldı.

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ARAÇTA SARMAŞ DOLAŞ

2019 yılının ilk magazin bombası geçtiğimiz gece Beşiktaş'ta patladı ve büyük yankı uyandırdı. Şarkıcı Sıla ile Masterchef yarışması ile ünlenen ve binlerce kişi tarafından tanınan ünlü şef Hazer Amani sarmaş dolaş bir şekilde Sıla ile kendinden geçmiş halde uyurken objektiflere yakalandı. Kırmızı ışıkta kameralara takılan ikilinin samimi halleri dikkatlerden kaçmadı. İkilinin önce birlikte yemek yediği daha sonra da Sıla'nın Nişantaşı'ndaki evine gittiği iddia edildi. O anları saniye saniye çeken gazetecilerin açıklamasına göre de Sıla'nın evine girerken kapıdaki güvenlik ile basın arasında arbede çıktı.

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EŞİ HER ŞEYDEN HABERSİZ

Parmağındaki alyansla tüm dikkatleri üzerine çeken Hazer Amani ise sessizliği bozan ilk taraf oldu. Görüntülerin magazin programlarına servis edilmesinin ardından konuşan Hazer Ameni eşinin her şeyden habersiz olduğunu söyledi. Söylemezsem Olmaz programında ekrana gelen iddiaya göre, Hazer Armani'nin eşi, Deniz Mumcuoğlu, instagram hesabından eşini takipten çıkardı.

Eşi ile Sıla'nın hiç tanışmadığını ve bu görüşmeden haberi olmadığını söyleyen Hazer Amani Sıla ile çok yakın arkadaş olduklarını ve aşk iddialarının çok saçma olduğunu açıklamıştı.

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'PROJE İÇİN' DEDİ

Birlikte yakalanmalarına anlam yükleyenlere kızan Hazer Amani, 'Sıla ile bir proje için bir araya geldik, birlikte yemek yedik o kadar zaten projenin detayları ortaya çıkar' diyerek iddiaları bastırmaya çalıştı.

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MEĞER 1 AY ÖNCE EŞİYLE...

Medya Radar'ın haberine göre, Hazer Amani'nin evli olması bu iddiaların en çok konuşulan tarafı oldu. Bugün ortaya atılan yeni bir iddiaya göre Hazer Amani ve 2013 yılında evlendiği eşi Deniz Mumcuoğlu 1 ay önce boşanmak için karşılıklı mahkemeye başvurmuş...

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