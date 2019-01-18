2019'ün ilk magazin bombası! Sıla yuva yıkan kadın mı oldu?

Sıla ve ünlü şef Hazer Amani geçtiğimiz gece Beşiktaş'ta araç içinde sarmaş dolaş bir şekilde uyuya kalmış ve bu görüntüleri olay olmuştu. Gözler Hazer Amani'nin eşi Deniz Mumcuoğlu'na çevrilmişken bomba bir iddia daha ortaya atıldı.

ARAÇTA SARMAŞ DOLAŞ

2019 yılının ilk magazin bombası geçtiğimiz gece Beşiktaş'ta patladı ve büyük yankı uyandırdı. Şarkıcı Sıla ile Masterchef yarışması ile ünlenen ve binlerce kişi tarafından tanınan ünlü şef Hazer Amani sarmaş dolaş bir şekilde Sıla ile kendinden geçmiş halde uyurken objektiflere yakalandı. Kırmızı ışıkta kameralara takılan ikilinin samimi halleri dikkatlerden kaçmadı. İkilinin önce birlikte yemek yediği daha sonra da Sıla'nın Nişantaşı'ndaki evine gittiği iddia edildi. O anları saniye saniye çeken gazetecilerin açıklamasına göre de Sıla'nın evine girerken kapıdaki güvenlik ile basın arasında arbede çıktı.

EŞİ HER ŞEYDEN HABERSİZ

Parmağındaki alyansla tüm dikkatleri üzerine çeken Hazer Amani ise sessizliği bozan ilk taraf oldu. Görüntülerin magazin programlarına servis edilmesinin ardından konuşan Hazer Ameni eşinin her şeyden habersiz olduğunu söyledi. Söylemezsem Olmaz programında ekrana gelen iddiaya göre, Hazer Armani'nin eşi, Deniz Mumcuoğlu, instagram hesabından eşini takipten çıkardı.