Dünyanın en havalı caddeleri belli oldu. Her yıl farklı şehirlerdeki yerel editörlerin ve kent uzmanlarının görüşleri doğrultusunda hazırlanan liste, 2026 yılında da dünyanın dört bir yanından dikkat çekici adresleri bir araya getirdi.

Time Out tarafından hazırlanan sıralamada caddeler; yeme içme seçenekleri, alışveriş olanakları, gece hayatı, sokak yaşamı, topluluk kültürü ve özgün yerel işletmeler gibi kriterler dikkate alınarak değerlendirildi.

Listede yalnızca popüler restoranların ve eğlence mekanlarının bulunduğu caddeler değil, aynı zamanda tarihi dokusunu koruyarak yeni bir kimlik kazanan, sanat ve tasarım merkezine dönüşen sokaklar da yer aldı.

Bangkok'tan Helsinki'ye, Singapur'dan Montreal'e kadar uzanan sıralama, şehirleri yerel halkın gözünden keşfetmek isteyenlere de farklı rotalar sundu.

1. SONG WAT ROAD – BANGKOK, TAYLAND

Bir dönem Bangkok'un nehir kıyısındaki Çin Mahallesi'nin önemli ticaret merkezlerinden biri olan Song Wat Road, bugün şehrin en popüler yaratıcı yaşam alanlarından biri haline geldi. Chao Phraya Nehri'ne paralel uzanan tarihi cadde, geçmişten kalan ticarethanelerini korurken yeni nesil kafelere, sanat galerilerine, tasarım mağazalarına ve restoranlara da ev sahipliği yapıyor.

2. GOLBORNE ROAD – LONDRA, İNGİLTERE

Londra'nın batısında bulunan Golborne Road, şehrin yeniden ilgi gören bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor.

'Küçük Fas' olarak da anılan bölgede Portekiz, Fas ve Orta Doğu mutfağından lezzetler sunan çok sayıda restoran ve kafe yer alıyor.

Caddenin diğer tarafında ise tasarım mağazaları, üçüncü nesil kahveciler ve şık restoranlar dikkat çekiyor.

3. FERNÁNDEZ DE ENCİSO – BUENOS AİRES, ARJANTİN

Buenos Aires'in Villa Devoto bölgesinden geçen Fernández de Enciso, özellikle gelişen yeme içme kültürüyle dikkat çekiyor.

Yaya trafiğine açık olan cadde boyunca yeni restoranlar, kafeler ve mağazalar açılıyor. Ağaçların gölgesindeki açık hava masaları, bölgeyi yemek yemek ve vakit geçirmek isteyenlerin buluşma noktalarından biri haline getiriyor.

4. VAASANKATU – HELSİNKİ, FİNLANDİYA

Helsinki'nin en hareketli caddelerinden Vaasankatu, küçük bir alana çok sayıda restoran ve bar sığdırmasıyla dikkat çekiyor.

1970'lerin New York atmosferini Helsinki'de yaşamak isteyenlerin uğrak adreslerinden biri olarak gösteriliyor.

5. NEİL ROAD – SİNGAPUR

Bir zamanlar küçük hindistan cevizi plantasyonlarının arasından geçen mütevazı bir yol olan Neil Road, bugün Singapur'un en özgün ve hareketli caddelerinden biri.

Tarihi konakların arkasında kokteyl barları, bağımsız kitapçılar ve farklı topluluklara hitap eden eğlence mekanları bulunuyor. Yeni açılan işletmeler de caddeye farklı bir hareketlilik kazandırıyor.

6. BOULEVARD SAİNT-LAURENT – MONTREAL, KANADA

Montreal'in kültürel merkezlerinden biri olarak kabul edilen Boulevard Saint-Laurent, yaklaşık 11 kilometre uzunluğunda.

Yerel halkın 'The Main' olarak adlandırdığı cadde; Çin Mahallesi, Mile End, Little Italy, Little Portugal ve Little Haiti gibi farklı kültürleri barındıran bölgelerden geçiyor.

Kahveciler, tarihi şarküteriler, restoranlar, barlar ve gece kulüpleri cadde boyunca sıralanıyor. Her yıl düzenlenen MURAL festivali kapsamında binaları süsleyen dev duvar resimleri ise bölgenin en dikkat çekici özelliklerinden biri.

Yaz aylarında araç trafiğine kapatılan cadde, sanat ve sokak kültürünün buluştuğu büyük bir açık hava alanına dönüşüyor.

7. UPPER LASCAR ROW – HONG KONG

Cat Street adıyla da bilinen Upper Lascar Row, Hong Kong'un tarihi atmosferini keşfetmek isteyenlerin uğrak noktalarından biri.

Hollywood Road ile Queen's Road Central arasında bulunan yaya caddesinde antika dükkanları ve geleneksel tezgahlar sıralanıyor. Porselen ürünler, yeşim takılar, bronz heykeller, eski mobilyalar ve tarihi objeler burada bulunabiliyor.

Son yıllarda açılan bağımsız mağazalar, küçük sanat galerileri ve kafeler ise caddenin geleneksel kimliğine modern bir dokunuş ekliyor.

8. RUA DO FORNO DO TİJOLO – LİZBON, PORTEKİZ

Lizbon'un Anjos semtinde bulunan Rua do Forno do Tijolo, tarihi işletmelerle yeni nesil lezzet duraklarını bir araya getiriyor.

Adını 18'inci yüzyılın ortalarına kadar bölgede faaliyet gösteren kiremit ve tuğla fırınlarından alan cadde, bugün yaratıcı mutfak seçenekleriyle dikkat çekiyor.

9. BEACH STREET – GEORGE TOWN, MALEZYA

Malezya'nın Penang Adası'ndaki George Town kentinde bulunan Beach Street, son dönemde yaşanan yaratıcı dönüşümle dikkat çekiyor.

Şehrin en eski caddelerinden biri olan bölge, özellikle Kuala Lumpur ve Singapur gibi daha pahalı şehirlerden geri dönen genç girişimcilerin açtığı işletmelerle yeniden canlanıyor.

Bağımsız kafeler, doğal şarap barları, vintage mağazalar ve geleneksel Malezya lezzetlerini farklı yorumlarla sunan restoranlar, caddeyi keşfedilmeye değer bir noktaya dönüştürüyor.

10. KARL-HEİNE-STRASSE – LEİPZİG, ALMANYA

Bir dönem sanayi bölgesi olarak bilinen Leipzig'in Plagwitz semti, bugün genç ve yaratıcı nüfusun buluşma noktalarından biri. Bu dönüşümün merkezinde ise Karl-Heine-Strasse bulunuyor.

Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki cadde; kafeler, yerel restoranlar, butik mağazalar ve kokteyl barlarıyla hareketli bir atmosfere sahip.

İŞTE DÜNYANIN EN HAVALI 28 CADDESİNİN GERİ KALANI

Time Out'un 2026 sıralamasında ilk 10'un ardından farklı kıtalardan ve şehirlerden 18 cadde daha yer aldı.

İşte dünyanın en havalı 28 caddesinin tam listesi:

Beco do Bragança – Rio de Janeiro, Brezilya East Passyunk Avenue – Philadelphia, ABD Sanjo-dori – Kyoto, Japonya Wilshire Boulevard – Los Angeles, ABD Chang Moi Road – Chiang Mai, Tayland Ząbkowska Sokağı – Varşova, Polonya Atlantic Avenue – New York, ABD York Road – Birmingham, İngiltere Ebenezer Place – Adelaide, Avustralya Florida Road – Durban, Güney Afrika Yuyuan Lu – Şanghay, Çin Heol Maengwyn – Machynlleth, Galler Mutrah Corniche – Maskat, Umman Ward Avenue – Sidney, Avustralya Oyafuko Sokağı – Fukuoka, Japonya Calle Alejandro Cárdenas – Puerto Escondido, Meksika La 70 – Medellin, Kolombiya Corniche des Almadies – Dakar, Senegal

Görsellerde yapay zekadan yardım alınmıştır.