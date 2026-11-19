Kâbe’nin 3 boyutlu görselleriyle tavaf oyunu kurgulandı. Şehzade Mustafa anısına düzenlenen sanal cenazeye katılmak isteyenlerden dijital hediye istendi. İletişim uzmanı Dr. Nazif Kutay Erden, canlı yayınlardaki hediye sisteminin çocukların ticari amaçla kullanılmasından şüpheli para transferlerine kadar uzanan risklerine dikkat çekti.

KÂBE’NİN 3 BOYUTLU GÖRSELİYLE TAVAF OYUNU

Hiçbir denetime tabi tutulmayan ve yapay zekâ araçlarının kullanılmaya başlandığı canlı yayınlarda, prim ve haksız kazanç elde etmek isteyen şahıslar kutsal mekânları ve dini ibadetleri dahi oyun malzemesi haline getirdi. Sabah'ta yer alan habere göre; yayınlarda, Kâbe-i Muazzama'nın 3D görselleri kullanılarak "Kâbe Tavaf" adı altında bir etkileşim oyunu kurgulandı.

ŞEHZADE MUSTAFA’NIN CENAZESİNE KATILMAK İÇİN HEDİYE İSTEDİLER

Para karşılığı girilen halaylar, sıra gecelerinin ardından, Şehzade Mustafa anısına cenaze töreni düzenlendi. Törene katılmak için hediye göndermek durumunda kalan kullanıcılar, istismarcıların kurbanı haline geldi.

UZMAN İSİMDEN PARA TRANSFERİ UYARISI

Tiktok ve YouTube'deki tehlikeye dikkat çeken Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İletişim Uzmanı Dr. Nazif Kutay Erden bu sistemin 2 büyük tehlikeyi beraberinde getirdiğini vurguladı. Erden şöyle konuştu:

"Eğer bu kontrolsüz gidişata dur denilmezse, toplumun ahlak ve çalışma düzeni bozulacak. Gençler artık okuyup meslek edinerek para kazanmak yerine, ekranda kendini teşhir edip hediye toplayarak kazanç elde etmeyi hedefliyor. Daha fazla para kazanmak için aile mahremiyetinin yok sayıldığı, hatta çocukların ve engelli bireylerin canlı yayınlarda kullanıldığı bu düzen toplumumuzu içeriden çürütüyor. İkinci tehlike ise doğrudan ülke güvenliğidir. Terör örgütleri ve suç çeteleri, bankalara yakalanmadan milyonlarca doları bu yayınlar üzerinden yurtdışına saniyeler içinde aktarabilir hale geliyor."

"HEDİYE SİSTEMİNDE 1,9 MİLYAR LİRALIK ŞÜPHELİ PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ"

Denetimsiz para trafiklerine dikkat çeken Erden şöyle devam etti:

"Kâğıt üzerinde bu gelirler vergilendiriliyor gibi görünse de arka planda dev bir kara para çarkı dönüyor. Birkaç gün önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK'ın yaptığı operasyonda, TikTok canlı yayınlarındaki hediye sistemi üzerinden tam 1.9 milyar liralık şüpheli para trafiği yakalandı. Suç örgütleri yasadışı yollardan kazandıkları paraları gül, aslan gibi dijital hediyelere çevirip yayıncılara gönderiyor, ardından komisyon kesip nakit olarak geri çekerek parayı aklıyor. Özellikle olağandışı işlem hacimleri ve kısa süre içinde yapılan yüksek tutarlı hediye gönderimlerinin finansal güvenlik açısından dikkatle ele alınması gerekiyor."

"REKLAMLARA DA DENETİM" ÇAĞRISI

Çocukların bu tür zararlı yayınlardan korunması gerektiğinin altını çizen uzman şu ifadeleri kullandı:

"Canlı yayınlarda çocukların ticari kazanç amacıyla içerik unsuru hâline getirilmesi, aile mahremiyetinin ihlali ve gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek içeriklere maruz kalmaları, üzerinde önemle durulması gereken konular. Türkiye de bu büyük tehlikeyi görerek 1 Kasım itibarıyla önemli bir adım attı. 15 yaş altına sosyal medya yasağı getirildi ve e-Devlet üzerinden yaş doğrulama zorunluluğu başladı. Ancak bu kararın sahada tam sonuç vermesi için sıkı denetim şart. Mevcut hesapların yaş kontrolü için verilen 31 Mart 2027 tarihine kadar sahte hesaplar tek tek kapatılmalı, platformların Türkiye'de yayınlayacağı reklamlara yapay zekâ destekli anlık ön denetim getirilmeli. Çocuklarımızın dijital platformlardaki güvenliğini yalnızca bu şirketlerin inisiyatifine bırakamayız."