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2019'un trendi Türkiye

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 03.05.2019 10:08 | Son Güncelleme

Travel & Leisure 2019'un yaz trendlerini belirledi. Türkiye'nin Akdeniz ve Ege kıyılarından övgüyle bahseden site, bu kıyılar için "mutlaka görün" derken turistlerin de sıklıkla tercih ettiği bölgeleri 2019 tavsiyelerinde yer verdi. İşte 2019'un yaz aylarının Türkiye'deki en trend rotaları.

2019'un trendi Türkiye

Kaputaş, Antalya
1

Bodrum, Muğla
2

Patara, Antalya
3

Kaplankaya, Antalya
4

Ölüdeniz, Muğla
5

Antalya
6

Datça, Muğla
7

Olimpos, Antalya
8

Göcek, Muğla
9

Assos, Çanakkale
10

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Anahtar Kelimeler:
akdeniz Ege trend

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