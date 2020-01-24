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2020 abiye tasarımları göz kamaştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 09:03 | Son Güncelleme

ANTALYA ve İstanbul'daki mankenlerin katılımıyla İzmir'de ünlü Türk markasının 2020 abiye koleksiyonu tanıtıldı.

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA ve İstanbul'daki mankenlerin katılımıyla İzmir'de ünlü Türk markasının 2020 abiye koleksiyonu tanıtıldı. Düzenlenen moda etkinliğinde ünlü model ve oyuncu Chloe Loughnan vee Best Model güzelleri, podyuma çıktı.
Merkezi İstanbul'da bulunan giyim firması, 2020 koleksiyonunun tanıtımını İzmir Hilton Otel'de Emy Ajans tarafından düzenlenen defileyle yaptı. 150 parça abiye elbiseden oluşan koleksiyonun 50 parçadan oluşan bölümünün tanıtıldığı defilede, model ve oyuncu Chloe Loughnan'ın yanı sıra, Best Model of the Word 2019 seçilen Derya Ekşioğlu, Best Model Turkey güzelleri Tutku Aygan, Türkan Geyik, Hande Taşkın ve Leena Shindondola podyuma çıktı. Koreografisini Emy Ajans kurucusu Eda Meltem Yılmaz'ın yaptığı, 30 mankenin yarım saat süresince podyumda kaldığı defile, modaseverler tarafından ayakta alkışlandı.
CHLOE İKİ ABİYE GİYDİ
Gecede biri kırmızı, diğeri beyaz olmak üzere iki renkte abiyeyle podyumda yürüyen Chloe Loughnan, güzelliğiyle dikkati çekti. Defilenin açılışını omuzları açık, özel taşlarla süslü kırmızı abiye ile yapan Loughnan, finalde ise derin göğüs dekolteli, parlak taşlı uzun beyaz abiye giydi.
EL İŞÇİLİĞİ ELBİSELER
Koleksiyon hakkında bilgi veren firma ortağı Selçuk Memişoğlu, koleksiyonun tamamının el işçiliği ile üretildiğini söyledi. Makine yardımı olmadan dikilen koleksiyon hakkında bilgi veren Memişoğlu, "İlkbahar mevsiminde doğayı süsleyen pastel renkler göz önüne alınarak oluşturuldu. Nişan, kına ve düğün gibi özel günlerde kullanılabilecek abiyeleri sergiledik" dedi.

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