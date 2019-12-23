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"2020 Hat Takvimi"nin sergisi açıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 23.12.2019 09:15 | Son Güncelleme

12 hattatın yer aldığı takvime konu olan eserler, Albayrak Grubu'nun Zeytinburnu'ndaki merkezinde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor

İSTANBUL (AA) - Albayrak Grubu tarafından her yıl hat eserlerinden yola çıkarak hazırlanan "2020 Hat Takvimi"nin sergisi sanatseverlerle buluştu.

Bu yıl 6. düzenlenen ve 12 hattatın yer aldığı takvime konu olan eserler, Albayrak Grubunun Zeytinburnu'ndaki merkezinde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Aynı zamanda "ketebe.org/dijitalsergi" adresinden de görülebilecek olan eserlerin yer aldığı serginin teması ise bu yıl "Rabbul'alemin" yazılı metinler olarak belirlendi.

- Eserler her yıl ramazan ayında tamamlanıyor

Serginin açılışında basın mensuplarıyla bir araya gelen projenin sanat danışmanı hattat Mehmet Özçay, proje kapsamında her yıl eserlerin ramazan ayında tamamlanarak, takvime dönüştürülme sürecine girdiğini söyledi.

Özçay, takvim vasıtasıyla hat sanatçılarının eserlerinin geniş kitlelere ulaştırma olanağı bulabildiğine işaret ederek, "Aynı zamanda sanatçılar kendilerini yenileme imkanı bulabiliyorlar. Bu bakımdan da önemli." dedi.

Bugüne kadar takvimlerde yer alan eserlerin klasik anlamda hazırlandığını belirten Özçay, şöyle devam etti:

"Projede 'Bu sene farklı bir şey yapalım' dediler. Ben de destekledim. Artık günümüzün çağdaş zevkine de hitap edebilecek hat eserleri üreterek, takvim ile sergiyi bu eserlerden oluşturmak istediler. Rabbul'alemin temasıyla, bu fikirle yola çıkıldı. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçen içinde 'Rabbul'alemin' sıfatının geçtiği ayetlerden oluşan metinler tespit edildi. Daha sonra hat arkadaşlarımıza bu ayetler verilerek, üslup ve tavır esaslarını belirledik. Sonuç olarak da çok güzel eserler ortaya çıktı."

Mehmet Özçay, serginin amacına da değinerek, "Hat sanatı aynı zamanda günümüz çağdaş zevkine de hitap edebilme kabiliyetine sahip bir sanatımızdır. Bu sergi de bunun bir ispatıdır. Tabii yapılacak daha çok şeyler var. Fakat başlangıç olarak başarılı bir sergidir. Çok daha güzelleri zaman içinde olacaktır. Hat sanatı sadece taklit ile kalmayan sanattır. Zaten sanat taklitle kalmamalıdır." değerlendirmelerinde bulundu.

Hat sanatının dünya sanatına yönelik olması için yeniliklere açık olması gerektiğinin altını çizen Özçay, bu alanda rekabet, takdir ve iltifat gibi birçok unsur bir araya geldiği sürece hat sanatının gelişeceğini sözlerine ekledi.

Sergi açılışının ardından Albayrak Holding Konferans Salonu'nda araştırmacı, yazar Beşir Ayvazoğlu hattın tarihçesi üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.

"2020 Hat Takvimi"nde bu yıl Özçay'ın yanı sıra hattat Davut Bektaş, Mustafa Parıldar, Osman Özçay, Efdaluddin Kılıç, Muhammed Yaman, Abdurrahman Depeler, Seyit Ahmet Depeler, Menaf Nam, Ali Toy, Aydın Kızılyar ve Yılmaz Turan'ın eserleri yer alıyor.

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