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2020 MasterChef Didem Devay kimdir? Didem Devay kaç yaşında, aslen nereli? İşte MasterChef Didem’in hayatı!

19.10.2020 10:04 | Son Güncelleme:
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2020 MasterChef Didem Devay kimdir? Didem Devay kaç yaşında, aslen nereli? İşte MasterChef Didem’in hayatı!

Kırmızı ve mavi takımın kıyasıya mücadele ettiği bir haftanın sonunda yarışmacılar eleme potasında kozlarını paylaştı. Yaratıcılık ve şeflerin özel yemeklerinden oluşan iki etabın sonrasında 18 Ekim’de yarışmaya veda eden isim Didem Devay oldu. MasterChef Türkiye’ye son veda eden isim Didem Devay ile ilgili araştırmalar derinleştirildi.

TV 8 ekranlarının fenomen haline gelen yemek yarışması MasterChef’te nefes kesen bir eleme bölümü yaşandı. Yarışmayı yakından takip edenler “18 Ekim 2020 Masterchef elenen isim belli oldu mu” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Eleme heyecanının iliklerine kadar yaşandığı MasterChef’te yarışmaya veda eden isim Didem Devay oldu. Peki MasterChef Didem Devay kimdir? MasterChef Didem kaç yaşında, aslen nereli,ne iş yapıyor? İşte merak edilen detaylar...

MASTERCHEF DİDEM DEVAY KİMDİR?

MasterChef Türkiye’nin 80. bölümünde elenen isim belli oldu. Yeni yarışmacının kadroya alınmayacğı programda yavaş yavaş finale doğru geri sayım yapılıyor. MasterChef 2020’nin yedinci haftasında yarışmaya dahil olan Didem Devay 2 haftalık mücadelenin ardından veda etti.

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MasterChef Didem 7 Haziran 1994 yılında İstanbul’da doğdu. Didem Devay aslen Kosovalı’dır. Didem Devay yaş olarak ise 26 yaşındadır. Didem Devay’ın burcu ise İkizler’dir. İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan MasterChef Didem, 2 yıl boyunca şantiye şefliği yaptı.

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Kardeşinin isteği üzerine yarışmaya katılmaya karar verdiğini belirten Didem Devay final turunda 18 kişilik kadrodaki yerini alamadı. İlk turda taze sebzeli levrek sarma hazırlayan Didem Devay, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’dan evet oyu alarak bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı. Üçlü düelloda ise Fransız mutfağının klasiklerinden Tarte Tatin’i rakiplerinden daha iyi yapan MasterChef Didem final turunda yarışmaya hak kazandı. Final turunda istediği performansı sergileyemeyen Didem Devay, yarışmaya yedeklerden dahil oldu. İlk haftasında eleme potasına kalan güzel yarışmacı çıkmayı başardı. Ancak ikinci haftasındaki potasından geçmeyi başaramayan Davey yarışmadan en son elenen isim oldu.

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Yarışmadan veda ettikten sonra Didem Devay sevenlerine sosyal medya hesabı üzerinden seslenmeyi tercih etti. Devay gönderisinde, “Hayatta attığım her adımı tecrübe olarak gördüm ve atabileceğim en büyük adımlardan, tecrübelerden biriydi MasterChef Türkiye. Arkama dönüp baktığımda emek, hırs ve eğlence dolu bir sürü anı hatırlıyorum. Heyecanıma ortak olduğunuzu görmek benim için gurur verici bir durum. Bunun için hepinize çok teşekkür ederim ve iyi ki varsınız. Çok değerli teknikler öğrendiğim şeflerime; Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, TV 8 ekibine ve Acun Medya’ya teşekkürlerimi sunuyorum” notunu ekledi.

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