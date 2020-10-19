2020 MasterChef Didem Devay kimdir? Didem Devay kaç yaşında, aslen nereli? İşte MasterChef Didem’in hayatı!

TV 8 ekranlarının fenomen haline gelen yemek yarışması MasterChef’te nefes kesen bir eleme bölümü yaşandı. Yarışmayı yakından takip edenler “18 Ekim 2020 Masterchef elenen isim belli oldu mu” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Eleme heyecanının iliklerine kadar yaşandığı MasterChef’te yarışmaya veda eden isim Didem Devay oldu. Peki MasterChef Didem Devay kimdir? MasterChef Didem kaç yaşında, aslen nereli,ne iş yapıyor? İşte merak edilen detaylar...



MASTERCHEF DİDEM DEVAY KİMDİR?

MasterChef Türkiye’nin 80. bölümünde elenen isim belli oldu. Yeni yarışmacının kadroya alınmayacğı programda yavaş yavaş finale doğru geri sayım yapılıyor. MasterChef 2020’nin yedinci haftasında yarışmaya dahil olan Didem Devay 2 haftalık mücadelenin ardından veda etti.

MasterChef Didem 7 Haziran 1994 yılında İstanbul’da doğdu. Didem Devay aslen Kosovalı’dır. Didem Devay yaş olarak ise 26 yaşındadır. Didem Devay’ın burcu ise İkizler’dir. İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan MasterChef Didem, 2 yıl boyunca şantiye şefliği yaptı.