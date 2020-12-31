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2020’ye damga vuran Too Hot To Handle 2. sezon olacak mı?

31.12.2020 12:15 | Son Güncelleme:
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2020’ye damga vuran Too Hot To Handle 2. sezon olacak mı?

Netflix’in sürpriz bir şekilde yayınladığı reality şov programı Too Hot To Handle, yayına girmesiyle sansasyon yaratması bir oldu. Peki sansasyon yaratan Too Hot To Handle 2. sezonu olacak mı?

Too Hot To Handle, Laura Gibson ve Charlie Bennett tarafından geliştirilen Netflix’te yayınlanan bir reality şov programı. Yayına girmesiyle olay yaratması bir olan bir program her bölümünde ayrı bir skandalın kapısını araladı. Bir grup genç ve güzel genç erkek ve kadının bir adaya gönderildiği ve cinsel temasın yasak olduğu adada yaşananlar özellikle sosyal medya platformlarının gündeminden düşmedi. Too Hot To Handle’ın ünü o kadar yayıldı ki, IMDb’nin 2020’ye damga vuran 10 televizyon programı listesinin zirvesinde yer aldı.

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Too Hot To Handle’ın ilk sezonu tamamlandığından beri popüler realite şovunun geri gelip gelmeyeceği ve oyuncuların kim olabileceği konusunda spekülasyonlar yapılıyor.

TOO HOT TO HANDLE 2. SEZON OLACAK MI?

Netflix, Too Hot To Handle 2. sezon ile ilgili henüz resmi bir açıklama yayınlamadı. Ancak, bu durum her an değişebilir.

Şovun yapımcılarından Louise Peet, Nisan 2020'de People dergisine olası 2.sezon hakkında yorum yaptı:

"Bir araya gelmeyi beklemek ve görmek zorundayız. [2. sezon için] bazı fikirlerim var ama bunları şimdilik çok gizli tutuyorum!"

Bazı hayranlar, yarışmacılar dizinin formatı nedeniyle özelliğini kaybettiğini düşünüyor. Yapımcılar Too Hot To Handle 2. sezonla ilgili yeni fikirleri olduğunu söylüyor.

TOO HOT TO HANDLE BAŞARISI

Too Hot To Handle ilk sezonu yayınlandığında Türkiye, ABD, Avustralya ve Birleşik Krallık'ta çok uzun bir süre Netflix İlk 10'da yer aldı. Program yayınlandıktan 1 ay sonra 60 milyon görüntülenmeyi aşmıştı.

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