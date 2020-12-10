2020 yılında Instagram’da en çok takipçisi olan Türk ünlüler!

Sosyal medya hayatın vazgeçilmez bir unsuru haline geldi. Sabah kalktığımızda ilk olarak sosyal medyanın kucağına bırakıyoruz kendimizi. Bir tur da gece yatmadan önce bakıyoruz mutlaka. Gün içindekileri zaten saymamıza bile gerek yok. Sağ olsun telefonlar hangi uygulama üzerinde ne kadar zaman harcadığımızı çok net bir şekilde gösteriyorlar. İşte sosyal medya platformları arasında en çok tercih edilen Instagram’ın en popüler Türk ünlüleri...

NUSRET

31 milyon’un üzerinde takipçisiyle Nusret Gökçe listenin ilk sırasındaki yerini aldı. Dünyanın birçok noktasında restorant zinciri kuran ve milyonlarca kişiye hizmet eden Nusret, ilk olarak saltbae hareketiyle ünlendi. Daha sonrasında ise et pişirme teknikleriyle bir fenomen haline dönüştü.

CZN BURAK

17,6 milyonun üzerinde takipçisiyle CZN Burak, Nusret’i listede yakından takip etti. Listenin ilk iki sırasını yemek sektöründe olan isimlerin kapması, boğazına ne kadar düşkün bir millet olduğumuz gösteriyor değil mi?

HANDE ERÇEL

Sen Çal Kapımı dizisinde gösterdiği başarılı oyunculuk performansının sonrasında gözleri bir kez daha üzerine çeken Hande Erçel, 17,5 milyonun üzerinde takipçisiyle listede üçüncü sırada yer aldı. Türk dizilerinin yurt dışınfa gösterilmeye başlanmasıyla beraber Hande Erçel’in ünü tüm dünyaya yayıldı ve takipçilerinin sayısı arttı.