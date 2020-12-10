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2020 yılında Instagram’da en çok takipçisi olan Türk ünlüler!

Seray Üstün Seray Üstün 10.12.2020 13:34 | Son Güncelleme:
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2020 yılında Instagram’da en çok takipçisi olan Türk ünlüler!

2020 yılının son ayında ‘Bu yıl bitsin artık’ söylemleri zirveye çıkmaya başladı. ‘Yıl içinde neredeyse bütün felaketler dünyaya uğradı’ demek yanlış olmaz. Doğal afetlerin sihirbazın şapkasından tavşan çıkarttığı gibi peşi sıra geldiği bu yılın bitimine az bir süre kala adeta 2020 yılının bilonçosu çıkmaya başladı. Arama motoru Google’ın yayınladığı verilerin sonrasında bir de Instagram duruma el attı ve en çok takipçisi olan 10 Türk ünlü isimi açıkladı.

Sosyal medya hayatın vazgeçilmez bir unsuru haline geldi. Sabah kalktığımızda ilk olarak sosyal medyanın kucağına bırakıyoruz kendimizi. Bir tur da gece yatmadan önce bakıyoruz mutlaka. Gün içindekileri zaten saymamıza bile gerek yok. Sağ olsun telefonlar hangi uygulama üzerinde ne kadar zaman harcadığımızı çok net bir şekilde gösteriyorlar. İşte sosyal medya platformları arasında en çok tercih edilen Instagram’ın en popüler Türk ünlüleri...

NUSRET

nusret

31 milyon’un üzerinde takipçisiyle Nusret Gökçe listenin ilk sırasındaki yerini aldı. Dünyanın birçok noktasında restorant zinciri kuran ve milyonlarca kişiye hizmet eden Nusret, ilk olarak saltbae hareketiyle ünlendi. Daha sonrasında ise et pişirme teknikleriyle bir fenomen haline dönüştü.

CZN BURAK

czn burak

17,6 milyonun üzerinde takipçisiyle CZN Burak, Nusret’i listede yakından takip etti. Listenin ilk iki sırasını yemek sektöründe olan isimlerin kapması, boğazına ne kadar düşkün bir millet olduğumuz gösteriyor değil mi?

HANDE ERÇEL

hande erçel

Sen Çal Kapımı dizisinde gösterdiği başarılı oyunculuk performansının sonrasında gözleri bir kez daha üzerine çeken Hande Erçel, 17,5 milyonun üzerinde takipçisiyle listede üçüncü sırada yer aldı. Türk dizilerinin yurt dışınfa gösterilmeye başlanmasıyla beraber Hande Erçel’in ünü tüm dünyaya yayıldı ve takipçilerinin sayısı arttı.

BURAK ÖZÇİVİT

burak özçivit

Kuruluş Osman dizisinde rol almaya devam eden Burak Özçivit, 16,3 milyonun üzerinde takipçisiyle listeye dördüncü sıradan giriş yaptı. Yakışıklı oyuncu özellikle Arap dünyasında oldukça popüler.

ACUN ILICALI

acun ılıcalı

TV 8 kanalının sahibi ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı 13,2 milyonun üzerinden takipçisiyle listede beşinci sırada yer aldı. Ünlü televizyoncu dünyanın pek çok ülkesi içn yaptığı televizyon şovlarıyla popülerliğini arttırdı.

HADİSE

hadise

Pop müziğin sevilen ismi Hadise 12,3 milyonun üzerinde takipçisiyle listeye altıncı sıradan giriş yaptı. ‘Düm Tek Tek’ yarışıyla Eurovision’da ülkemizi temsil eden Hadise’nin yurt dışından takipçilerinin sayısı da her geçen gün artmaya devam ediyor.

DEMET ÖZDEMİR

demet özdemir

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol almaya devam eden Demet Özdemir 11,8 milyonun üzerinde takipçisiyle Instagram’da en popüler Türk ünlüler listesine yedinci sıradan girdi. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Özdemir, İtalyanların göz bebeği oldu.

FAHRİYE EVCEN

fahriye evcen

Güzel oyuncu Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit gibi listemizde yer almayı başardı. 11,2 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Evcen sekizinci sırada bulurken özellikle Arap halkının yakın markajına alındı.

NESLİHAN ATAGÜL

neslihan atagül

Sefirin Kızı dizisinde rol almaya devam eden güzel oyuncu Neslihan Atagül, 11 milyonun üzerinde takipçisiyle listede dokuzuncu oldu.

MURAT BOZ

murat boz

Pop müziğin yakışıklı ismi Murat Boz 10,8 milyonun üzerinde takipçisiyle listede onuncu sırada yerini aldı. Genç kızların sevgilisi haline gelen Murat Boz’un ünü Türkiye’nin sınırlarını çoktan aştı.


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