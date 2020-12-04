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2021 Oscar ödül töreninden şaşırtan karar: Aynen devam!

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 04.12.2020 08:52 | Son Güncelleme:
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2021 Oscar ödül töreninden şaşırtan karar: Aynen devam!

2021 Oscar ödül töreni her zaman olduğu gibi normal düzende, davetliler ve seyircilerle birlikte Los Angeles’taki 3 bin 400 kişilik Dolby Tiyatrosu’nda olacak.

2021 Oscar ödül töreni koronavirüs pandemisini görmezden gelerek törenin her zamanki gibi yapılacağını duyurdu. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin bu kararı tartışmaları da beraberinde getirdi.

Koronavirüs pandemisi sonrası şubat 2020 itibariyle neredeyse her etkinlik iptal edildi. Normalde şubat veya mart aylarında yapılan Oscar Ödül Töreni de 25 Nisan 2021 tarihine ertelenmişti. Bununla birlikte, birçok değerlendirme kriteri bulunan kuralları da esnetilmişti. Örneğin, filmin Los Angels’ta bir sinemada gösterime girmesi şartı kaldırılmış ve hatta Netflix gibi çevrimiçi yayın platformlarında yayınlanan yapımların da aday olarak kabul edilebileceği belirtilmişti.

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2021 OSCAR TÖRENİ HER ZAMANKİ GİBİ DOLBY TİYATROSU’NDA GERÇEKLEŞECEK

Variety’nin haberine göre; 2021 Oscar Ödül Töreni’nin her zaman olduğu gibi geleneksel şekliyle yapılacağını söyledi. Tören, her yıl olduğu gibi Los Angeles’taki 3 bin 400 kişilik Dolby Tiyatrosu’nda olacak. Ancak şu an için kaç kişiyle sınırlandırılacağı veya günün gereksinimlerine göre nasıl önlemler alınacağı hâlâ tartışılmakta.

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