2022 Arabuluculuk sınavı başvuruları başladı! Arabuluculuk sınavı ne zaman, nasıl başvurulur? ÖSYM'den flaş açıklama

2022 Arabuluculuk sınavı başvuruları ile ilgili beklenen son dakika açıklaması ÖSYM'nin internet sitesi ve sosyal medya hesabı üzerinden yazılı olarak yapıldı. Detaylar merak konusu oldu. Peki, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınavı ne zaman, nasıl başvurulur? İşte Arabuluculuk sınavı kılavuz ve başvuru bilgileri...

2022 ARABULUCULUK SINAVI NE ZAMAN?

2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı (2022-Arabuluculuk), 4 Aralık 2022 Pazar günü yapılacak.

ARABULUCULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınavı için başvurular, 19 – 26 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamada "Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecektir." ifadelerine yer verildi.

ARABULUCULUK SINAVI KILAVUZ VE BAŞVURU BİLGİLERİ

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı kılavuz ve başvuru bilgileri için tıklayın



