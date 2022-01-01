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2022 Harry Potter Hogwarts'a Dönüş nerede yayınlanacak? Harry Potter ne zaman çıkacak?

01.01.2022 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yıla girilmesiyle beraber Harry Potter: Hogwarts'a Dönüş filmi merakla takip edilmeye başlandı. Cumartesi günü, yayınlanması beklenen Harry Potter serisinin özel bölümü dünya çapında yayınlanacak. Peki seneler sonra tekrardan bir araya gelen ekibin rol aldığı 2022 Harry Potter Hogwarts'a Dönüş nerede yayınlanacak ve film ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler...

2022 Harry Potter Hogwarts'a Dönüş nerede yayınlanacak? Harry Potter ne zaman çıkacak?

2022 yılı ile birlikte Harry Potter film serisi hayranları bu sene yayınlanacak Hogwarts'a Dönüş'ü merakla beklemeye başladı. Sevilen film özel bölümü iel Cumartesi günü izleyici ile buluşacak. Peki Harry Potter Hogwarts'a Dönüş ne zaman çıkacak?

2022 HARRY POTTER: HOGWARTS'A DÖNÜŞ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Harry Potter hayranları tarafından ilgiyle takip edilen bu özel bölüm HBO Max'te ekrana gelecek. 1 Ocak 2022 tarihinde HBO Max'te izleyiciler ile buluşacak olan "Return to Hogwarts" yapımında herhangi bir yeni Harry Potter hikayesi yer verilmiyor. Burada daha çok bir buluşma konusu konu alınacak.

Harry Potter film serisinin sevilen başrol oyuncuları ve 8 filmlik seri boyunca ana karakterlere eşlik eden yardımcı karakterlerle Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton ve Tom Felton gibi birçok isim 1 Ocak 2022 tarihinde Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts özel toplanma programı ile bira araya gelmiş olacak.

HBO Max'te yayınlanacak olan filme ülkemizden direkt olarak ulaşım olamayacak. HBO Max ülkemizde henüz hizmet vermemekte. Ancak 2022 senesinde yakın süreçte HBO Max'in ülkemizde de hizmet vermesi bekleniyor.

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