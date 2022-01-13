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2022 MasterChef'te büyük ödül ne olacak? MasterChef şampiyonu ne kazanacak?

13.01.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 MasterChef finalistlerinin açıklanması sonrası büyük ödül izleyiciler tarafından merak ediliyor. İki gün sürecek olan final maratonunda, yarışmacılar son defa karşı karşıya gelerek mücadele edecek. Sevilen yarışamaya son olarak Tahsin veda etmişti. Peki 2022 MasterChef büyük ödül ne olacak? MasterChef şampiyonu ne kazanacak? İşte ayrıntılar...

2022 MasterChef'te büyük ödül ne olacak? MasterChef şampiyonu ne kazanacak?

2022 MasterChef'te heyecanla geçen zorlu final haftasında ikinci ve son finalist belli oldu. Son üçe kalmış olan Eren, Tahsin ve Hasan'ın arasından Eren ilk finalist olmayı başarmıştı. Final için ikinci bileti alan isim Hasan oldu. Peki 2022 MasterChef'te büyük ödül ne olacak?

2022 MASTERCHEF'TE BÜYÜK ÖDÜL NE OLACAK?

MasterChef Türkiye'de final oyunları bu hafta Perşembe ve Cuma akşamı ekrana gelecek. MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu olacak olan isim 14 Ocak Cuma akşamı canlı yayında açıklanacak.

MasterChef Türkiye 2021'in birincisine verilecek ödülün ne olacağı izleyiciler tarafından merak edilirken, büyük ödül henüz açıklanmadı. 2020 senesinde yapılan MasterChef Türkiye'nin birincisine şampiyonluk kupasının yanında lüks bir otomobil de verilmişti. Ödülün ne olacağı belli olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.

MASTERCHEF'TE İKİNCİ FİNALİST KİM OLDU?

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Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini üstlendiği MasterChef'te Hasan ve Tahsin arasında önceki akşam final oyunu gerçekleşti. Yeni bölümde puanlama sonucu ilk yemekte 22 puanla Hasan önde yer aldı, ikinci ana yemekte de yine Hasan oyunu önde tamamladı.

Son tabak tatlı olurken 72 puanla kazanan Hasan olmuş oldu. MasterChef tarihinde böylelikle ilk defa 10 tam puan kullanılmış oldu.

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TV8 Masterchef
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