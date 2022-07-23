2022 Öğrenci affı başvuruları ne zaman? YÖK açıkladı! Öğrenci affı başvuru şartları neler?

Öğrenci affından kimler yararlanacak, sorusunun yanıtı belli oldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Devlet Memurları Kanunu ile Yükseköğretim Kanunu'na eklenen öğrenci affıyla ilgili yasal düzenlemenin usul ve esaslarını belirledi. Şartları taşıyan öğrencilerin, yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yapılan açıklamalara göre terör, cinsel saldırı, kasten öldürmenin yanı sıra devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduklarına karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği ile mensubiyeti bulunanlar, bu kanundan yararlanamayacak.

ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; üniversiteleri tarafından terör, kasten adam öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olmaları veya Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda belirlenen suçlar, terör örgütlerine ya da milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen oluşumlara mensubiyeti, sahte evrak kullanarak kayıt yaptırdıkları gerekçeleriyle ilişikleri kesilenler hariç diğer kişiler, söz konusu aftan yararlanabilecek. 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna, 4 ay içinde başvuruda bulunmaları halinde, 2022- 2023 eğitim ve öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Yapılan açıklamada şunlar yer aldı;

"Üniversitelerince, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan kasten öldürme (madde 81, 82 ve 83), işkence (madde 94 ve 95), eziyet (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188) suçlarından mahkûm olmaları veya 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı fiiller, terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatları, sahte veya gerçeğe aykırı evrak kullanarak kayıt yaptırdıkları gerekçeleriyle ilişikleri kesilenler hariç,

a) Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü (yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik, Tıpta Uzmanlık, Tıpta Yan Dal Uzmanlık, Diş Hekimliğinde Uzmanlık ile Eczacılıkta Uzmanlık) öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ilişiği kesilenlerin,

b) Bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde, 07/11/2022 tarihine kadar, ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla Yükseköğretim Kanunun Geçici 83’üncü maddesi hükümlerinden yararlanabileceklerine,

2) Yükseköğretim kurumlarından 05/07/2022 tarihinden önce ilişiği kesilen öğrencilerin ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay (07/11/2022) içinde başvuruda bulunmaları hâlinde, bu Kanunun 44’üncü maddesinde yer alan esaslara göre, 2022- 2023 eğitim ve öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilmelerine,

3) Yükseköğretim kurumları ile çeşitli kurumlar arasında yapılan protokol uyarınca açılmasına Yükseköğretim Kurulu tarafından izin verilen önlisans ile lisans tamamlama programlarından ilişiği kesilen öğrencilerin de 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 83’üncü maddesi hükümlerinden yararlanabileceklerine,



