2022 Oscar Ödül Töreni ile ilgili Leslie Jordan ve Tracee Ellis Ross açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada Netflix'te de yer alan 'The Power of the Dog' filminin ismi geçmesi filmseverleri heyecanlandırdı. Peki 2022 Oscar Ödül Töreni ne zaman? Oscar 2022 adayları kimler? En çok dalda aday gösterilen filmler hangileri? Biz de 2022 Oscar adaylarına, ödül törerinin gerçekleşeceği tarihe ve en çok dalda aday gösterilen filmlere haberimizde yer verdik.

2022 OSCAR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN?

2022 Oscar Ödül Töreni 27 Mart Pazar günü düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. 94'üncü Akademi Ödülleri adayları açıklandı.

OSCAR 2022 ADAYLARI KİMLER?

2022 Oscar En iyi film adayları

Belfast

CODA

Don’t Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story

2022 Oscar En iyi yönetmen adayları

Kenneth Branagh - Belfast

Paul Thomas Anderson - Licorice Pizza

Jane Campion - The Power of the Dog

Ryûsuke Hamaguchi - Drive My Car

Steven Spielberg - West Side Story

2022 Oscar En iyi kadın oyuncu

Jessica Chastain - The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman - The Lost Daughter

Penélope Cruz - Parallel Mothers

Nicole Kidman - Being the Ricardos

Kristen Stewart - Spencer

2022 Oscar en iyi erkek oyuncu adayları

Javier Bardem - Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch - The Power of the Dog

Andrew Garfield - tick, tick… BOOM!

Will Smith - King Richard

Denzel Washington - The Tragedy of Macbeth

2022 Oscar en iyi yardımcı kadın oyuncu adayları

Jessie Buckley (The Lost Daughter)

Ariana DeBose (West Side Story)

Judi Dench (Belfast)

Kirsten Dunst (The Power of the Dog)

Anjanue Ellis (King Richard)

2022 Oscar en iyi yardımcı erkek oyuncu adayları

Ciarán Hinds - Belfast

Troy Kotsur - CODA

Jesse Plemons - The Power of the Dog

JK Simmons - Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee - The Power of the Dog

2022 OSCAR ÖDÜL TÖRENİ EN ÇOK ADAY GÖSTERİLEN FİLMLER HANGİLERİ?

2022 yılı Oscar Ödülleri için Jane Campion'ın yönettiği ve Benedict Cumberbatch'ın başrolünde oynadığı The Power of the Dog filmi tam 12 dalda aday gösterildi.

THE POWER OF THE DOG FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

The Power of the Dog filmi birbirine zıt karakterde iki kardeşin hikâyesi üzerinden incelikli bir erkeklik hesaplaşmasını konu ediniyor.

Sakinliği ve ılımlığıyla tanınan George’un, genç bir oğlu olan Rose ile evlenmesinden hoşnut olmayan kardeşi Phil’in aile içinde yarattığı gerilimi işleyecek filmin oyuncu performansları her Campion filminde olduğu gibi kusursuz işliyor.

THE POWER OF THE DOG FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Benedict Cumberbatch - Phil Burbank

Kirsten Dunst - Rose Gordon

Jesse Plemons - George Burbank

Kodi Smit-McPhee - Peter Gordon

Thomasin McKenzie - Lola

Genevieve Lemon - Mrs. Lewis

Keith Carradine - Governor Edward

Frances Conroy - Old Lady

Peter Carroll - Old Gent

Adam Beach - Edward Nappo