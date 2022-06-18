2022 üniversite taban puanları belli oldu mu? 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin ÖSYM YÖK ATLAS'a göre puan ve başarı sıralamaları (Tıp, hukuk, mühendislik, öğretmenlik...)

2022 üniversite taban ve puanları merakla bekleniyor. 4 yıllık ya da 2 yıllık bir üniversiteyi kazanabilmek için bugün ve yarın Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ter döken 3 milyon 243 bin aday bir yandan da üniversitelerin en düşük taban puanını ve başarı sıralamasını araştırıyor. ÖSYM YÖK ATLAS'a göre üniversitelerin taban puanlarına bakan öğrenciler 2021'e göre 2022'de taban puanlarının nasıl değişeceğini de merakla bekliyor. ÖSYM Tercih Kılavuzu'na bakarak YKS puanlarına göre üniversitelere yerleşecek olan adaylar, "Hangi üniversite kaç puanla almış? Hangi üniversitenin taban puanı kaç? 4 yıllık ve 2 yıllık üniversitelerin başarı sıralaması nasıl? Tıp, hukuk, eczacılık, mühendislik, diş hekimliği,mimarlık, eczacılık ve öğretmenlik taban puanları kaç?" sorularına yanıt arıyor. İşte milyonlarca öğrencinin hayatını etkileyecek 2022 üniversite taban puanlarıyla ilgili tüm detaylar...

2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2022 Üniversite taban puanları henüz belli olmadı. 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin taban ve taban puanlarının yanında 2 yıllık ve 4 yıllık üniversiterin başarı sıralamasının da açıklanması bekleniyor.

TIP, DİŞ HEKİMLİĞİ, ECZACILIK, HUKUK VE MÜHENDİSLİK TABAN PUANLARI...

YÖK ATLAS'da açıklanacak veriler sonrası en yüksek YKS puanıyla girilebilen tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mühendislik, mimarlık, işletme, iktisat, öğretmenlik gibi bölümlerin olduğu üniversitelerin taban puanları mercek altına alınacak.

Yükseköğretim Kurulu'nun 'yokatlas.yok.gov.tr' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgi yer alıyor.

Öte yandan hem açıklandığı an 2022 yılı hem de geçmiş yıllara ait üniversitelerin taban puanı ve başarı sıralamalarına aşağıdaki resme tıklayarak da ulaşabilirsiniz.

YKS'DE BARAJ KALDIRILDI MI?

Alınan yeni kararlara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır.

Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacaktır.

Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecektir.

YKS (TYT-AYT) PUAN HESAPLAMA

TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecektir. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacaktır.

SAY, SÖZ ve EA puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT'deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile DİL puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan Yabancı Dil Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecektir.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için adayın TYT puanının hesaplanmış olması gerekmekte olup taban puan şartı aranıp aranmamasına, aranacak ise en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili yükseköğretim kurumu karar verecek ve bunu basın-yayın organlarıyla adaylara duyuracaktır.Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulanmaya devam edecektir.

2021-TYT'de alınan 200 ve üzeri puanlar 2022-YKS'de dönüştürülerek kullanılabilecektir. Diğer yandan 2022 YKS'den itibaren alınan TYT 200 ve üzeri puanlar bir sonraki yıl kullanılamayacaktır.



