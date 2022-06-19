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2022 Üniversite tercihleri ne zaman? 2022 YKS üniversite tercih dönemi ne zaman başlayacak ve bitecek?

19.06.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi önceki gün yapılmıştı. Adaylar bugün ise ikinci ve üçüncü oturuma katılacak. Sınavdan çıkan adaylar tercih sürecinin ne zaman başlayacağını ve ne zaman sonlanacağını araştırmaya koyuldu. Peki 2022 YKS üniversite tercihleri ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte tercih maratonu hakkında merak edilenler...

2022 Üniversite tercihleri ne zaman? 2022 YKS üniversite tercih dönemi ne zaman başlayacak ve bitecek?

Üniversiteli olmak isteyen ve YKS sınavına katılan binlerce aday tarafından üniversite tercih süreci yakından takip ediliyor. Adaylar önceki gün Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına katılmıştı. Bugün ise kalan iki oturum gerçekleştiriliyor. Peki 2022 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

2022 YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) geçtiğimiz sene 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşmişti. Sınav sonuçları ise 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren erişime açılmıştı.

Bu sene 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşen sınavın sonuçlarının ise 20 Temmuz tarihinde erişime açılması bekleniyor. Söz konusu tarihin netliği veli ve adaylar tarafından merak ediliyor ancak ÖSYM'nin yaptığı çalışmalara göre bu tarih daha erken bir zaman dilimine de çekilebilir. Konuyla ilgili yeni bir bilgi paylaşıldığında sayfamızda yer vereceğiz.

2022 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

2022-YKS sınavına bu sene yapılan başvuru sayısı da oldukça merak edildi. Sınav, en fazla adayın başvurduğu sınav oldu. Bu sene YKS sınavına başvuran adayların sayısı geçtiğimiz yıldan yaklaşık 650 bin daha fazla hale geldi. Adaylar sınav sonrası tercihleri beklemeye koyulacak.

Adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfası üzerinden ve ÖSYM AİS mobil uygulaması vasıtasıyla gerçekleştirecek. Tercih işlemleri de yine sınav sonuçlarının ilan edilmesinden sonra yaklaşık bir hafta içinde başlayak.

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