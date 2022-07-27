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2022 YKS'de en fazla kaç tercihte bulunulacak? Tercih üniversite puanına göre mi yoksa sıralamaya göre mi yapılmalı?

27.07.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS'de en fazla kaç tercihte bulunulacağı ve tercihin üniversite puanına göre mi yoksa sıralamaya göre mi yapılması gerektiği adaylar tarafından merak konusu oldu. İstediği üniversitede hayalini kurduğu bölümde eğitim görmek isteyen adaylar ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamasının ardından araştırmalarına hız verdi. Peki 2022 YKS'de en fazla kaç tercihte bulunulacak? Tercih üniversite puanına göre mi yoksa sıralamaya göre mi yapılmalı? İşte merak edilen soruların yanıtı...

2022 YKS'de en fazla kaç tercihte bulunulacak? Tercih üniversite puanına göre mi yoksa sıralamaya göre mi yapılmalı?

YKS'de en fazla kaç tercih hakkı olduğu ve adayların üniversite tercihi yaparken puanı mı yoksa sıralamayı mı dikkatte almaları gerektiği merak konusu oldu. Üniversite tercih süreci 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü itibariyle başladı. Üniversite tercih süreci 5 Ağustos'ta sona erecek. Peki 2022 YKS'de en fazla kaç tercihte bulunulacak? Tercih üniversite puanına göre mi yoksa sıralamaya göre mi yapılmalı? Ayrıntılar haberimizde...

2022 YKS'DE EN FAZLA KAÇ TERCİHTE BULUNULACAK?

ÖSYM, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu internet sitesinde paylaştı.

Adaylar, toplam 24 tercihte bulunabilecek.

TERCİH ÜNİVERSİTE PUANINA GÖRE Mİ YOKSA SIRALAMAYA GÖRE Mİ YAPILMALI?

Üniversite tercihi için adaylar puana değil sıralamaya dikkat etmelidir.

YKS tercihlerinde, geçtiğimiz senenin sıralamaları önemli bir faktör olmalı. Daha ayrıntılı incelemeler için de mutlaka YÖK ATLAS verilerine bakılmalıdır.

Üniversite tercihi yapacak adayların sıralamada baştan birkaçını "Puanım yeterli olmayabilir" endişesine kapılmadan, yalnızca ilgilerini göz önüne alarak belirlemeleri önerilmektedir.

Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygun doldurmalıdır.

2022 YKS TERCİH KILAVUZU

2022-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/tkilavuz27072022.pdf

Tablo-3:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/Tablo3_27072022.xls

Tablo-4:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/Tablo4_27072022.xls

2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

Bilgisayar Programcılığı - (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)  TYT
Turist Rehberliği - (Plato Meslek Yüksekokulu)  TYT
Grafik Tasarımı - (Plato Meslek Yüksekokulu)  TYT
Dış Ticaret - (Meslek Yüksekokulu)  TYT
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
İlk ve Acil Yardım - (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu)  TYT
Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik - (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)  TYT
Uçak Teknolojisi - (Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu)  TYT
Anestezi - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon - (Plato Meslek Yüksekokulu)  TYT
Halkla İlişkiler ve Tanıtım - (Meslek Yüksekokulu)  TYT
Aşçılık - (Meslek Yüksekokulu)  TYT
Eczane Hizmetleri - (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu)  TYT
Kimya Teknolojisi - (Gedik Meslek Yüksekokulu)  TYT
İç Mekan Tasarımı - (Meslek Yüksekokulu)  TYT

2 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ÜNİ

4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI

Bölüm Puan Türü
Tıp - (Uluslararası Tıp Fakültesi)  SAY
Bilgisayar Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Matematik - (Fen Fakültesi)  SAY
İlahiyat - (İlahiyat Fakültesi)  SOZ
Endüstri Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Moleküler Biyoloji ve Genetik - (Fen Fakültesi)  SAY
Fizik - (Fen Fakültesi)  SAY
Karşılaştırmalı Edebiyat - (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)  DİL
Ekonomi - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları - (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)  SAY
Makine Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Kimya-Biyoloji Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Pilotaj - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)  SAY
Hukuk - (Hukuk Fakültesi (Burslu))  EA

4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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