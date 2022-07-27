YKS'de en fazla kaç tercih hakkı olduğu ve adayların üniversite tercihi yaparken puanı mı yoksa sıralamayı mı dikkatte almaları gerektiği merak konusu oldu. Üniversite tercih süreci 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü itibariyle başladı. Üniversite tercih süreci 5 Ağustos'ta sona erecek. Peki 2022 YKS'de en fazla kaç tercihte bulunulacak? Tercih üniversite puanına göre mi yoksa sıralamaya göre mi yapılmalı? Ayrıntılar haberimizde...

2022 YKS'DE EN FAZLA KAÇ TERCİHTE BULUNULACAK?

ÖSYM, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu internet sitesinde paylaştı.

Adaylar, toplam 24 tercihte bulunabilecek.

TERCİH ÜNİVERSİTE PUANINA GÖRE Mİ YOKSA SIRALAMAYA GÖRE Mİ YAPILMALI?

Üniversite tercihi için adaylar puana değil sıralamaya dikkat etmelidir.

YKS tercihlerinde, geçtiğimiz senenin sıralamaları önemli bir faktör olmalı. Daha ayrıntılı incelemeler için de mutlaka YÖK ATLAS verilerine bakılmalıdır.

Üniversite tercihi yapacak adayların sıralamada baştan birkaçını "Puanım yeterli olmayabilir" endişesine kapılmadan, yalnızca ilgilerini göz önüne alarak belirlemeleri önerilmektedir.

Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygun doldurmalıdır.

2022 YKS TERCİH KILAVUZU

2022-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/tkilavuz27072022.pdf

Tablo-3:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/Tablo3_27072022.xls

Tablo-4:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/Tablo4_27072022.xls

2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

2 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI

4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.



