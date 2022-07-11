2022 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları erken açıklanır mı?

YKS sonuçları için adaylar tarafından bekleyiş devam ediyor. YKS sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde YT, AYT, YDT olmak üzere üç oturumda uygulandı. İyi bir üniversiteye gitmek isteyen adaylar tarafından "2022 YKS sonuçları açıklandı mı?" sorusu sorgulanıyor.

2022 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları henüz belli olmadı. Ancak konu ile ilgili ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, üniversite sınavı 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde erişime açılmış olacak.

YKS sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı merak ediliyor. Sonuçların erken ilan edilip edilmeyeceği konusunda resmi bir bilgi açıklama paylaşılmadı. Ancak açıklama gelmesi halinde sayfamızda yer vereceğiz.

2022 YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2022 YKS sınav sonuçlarının nasıl öğrenileceği de merak ediliyor. Adaylara sınav ile ilgili bir sonuç belgesi gönderilmeyecek. Ancak adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile beraber ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden ya da mobil uygulamasından öğrenebilecekler. İnternet sayfasında yer alan duyurular da yine adaylara tebliğ hükmünde olacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS sınavında baraj olup olmadığı da merak edilen konulardan oldu. Son olarak YKS, ön lisans ve lisans programları tercihlerinde 150 ve 180 olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) baraj puanları uygulaması kaldırılmıştı.

