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2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM AİS'te!

12.08.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Üniversite tercih sürecinin sona ermesinin ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak son dakika YKS tercih sonuçları açıklandı duyurusu vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Bilindiği üzere üniversite kayıtları 22 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Üniversite tercih sonuçları da bu tarihten önce erişime açılacak. Peki 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman? İşte merak edilen soruların yanıtı...

2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM AİS'te!

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanması için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Çok sayıda aday arama motorlarında "2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. YKS tercih sonuçları için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 'nden (ÖSYM) gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 2022 YKS tercih sonuçları tarihi ile ilgili merak edilen soruların yanıtı ve ayrıntılar haberimizde...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Henüz resmi olarak YKS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı bilinmemekte. Ancak, üniversite kayıt takvimine göre 2022 YKS tercih üniversite yerleştirme sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması öngörülüyor. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

2022 YKS ek tercih tarihleri de merak konusu oldu. İlk tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercihlerin tarihi de belli olacak.

Adaylar yükseköğretim programlarına kayıt işlemlerini gerçekleştirecek ve sonrasında boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. Yapılan ilk yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama sebebiyle dolamamış olan söz konusu kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme gerçekleştirilecek.

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