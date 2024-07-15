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2024 Copa America'da Shakira rüzgarı! 7 dakika süren şovla adından söz ettirdi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
15.07.2024 09:10
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Güney Amerika Futbol Konfederasyonu tarafından ABD'de düzenlenen 2024 Copa America finalinde Arjantin ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Devre arasında sahneye çıkan Shakira şovuyla adından söz ettirdi.

2024 Copa America'da Shakira rüzgarı! 7 dakika süren şovla adından söz ettirdi

Amerika’da düzenlenen Copa America’da Arjantin ve Kolombiya final mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından ABD'de düzenlenen turnuvanın finalinde son 61 müsabakada 2 kez mağlup olan Arjantin ile 28 maçtır yenilmeyen Kolombiya son dakikaya kadar mücadele etti.

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Arjantin-Kolombiya arasındaki uzatmalara taşınan final mücadelesini kazanan Arjantin 2024 Kupa Amerika'nın şampiyonu oldu.

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Final maçının devre arasında ise Shakira sahneye çıktı. Devre arası şovuyla adından söz ettiren Shakira 7 dakikadan biraz fazla süren performansıyla seyircileri adeta büyüledi.

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Shakira, Twitter'da da en çok konuşulan isimler arasında yerini aldı. Sosyal medyada "Shakira'nın performansı tüm turnuvanın en iyi ve unutulmaz bölümüydü", "Şahaneydi" yorumları yapıldı.

SAHNEYE ÇIKMADAN ÖNCE KÖTÜ HABERİ ALDI

Shakira'nın Copa America'nın devre arasında sahne aldığı sırada babası Don William Mebarak'ın hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ciddi olduğu da iddia edildi.

Express
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