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  4. 2024'e hızlı başladı! Rita Ora soyunup saunaya girdiği anları paylaştı

2024'e hızlı başladı! Rita Ora soyunup saunaya girdiği anları paylaştı

10.01.2024 15:41 | Son Güncelleme:
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2023 yılında iddialı kıyafetleriyle sık sık adından söz ettiren şarkıcı Rita Ora 2024'e de hızlı başladı. Rita Ora saunaya girdiği anları paylaşarak dikkat çekti.

İngiliz şarkıcı Rita Ora son yıllarda hem özel hayatıyla hem de iddialı tarzıyla adından söz ettiriyor. Oscar ödüllü yönetmen Taika Waititi ile evlenen güzel şarkıcı 2023'e iddialı veda edip 2024'e de hızlı girdi.

Rita Ora, 2024'ün ilk haftasından bir dizi göz kamaştırıcı fotoğraf paylaşarak inanılmaz figürünü sergiledi.

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33 yaşındaki şarkıcı önce karın kaslarını sergiledi ardından soyunup saunaya girdiği anları paylaştı.

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Rita Ora paylaşımına "Şimdiye kadarki en iyi yıla hazırlanıyorum!" notunu düştü.

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