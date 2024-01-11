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  4. Samsung telefonlar, Puma ve Adidas ayakkabılar ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Samsung telefonlar, Puma ve Adidas ayakkabılar ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

11.01.2024 10:41 | Son Güncelleme:
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Onlarca kategorideki binlerce üründe %50'ye varan indirimler devam ediyor. Günün Fırsatları kapsamında indirimde olan markaları sizin için bir araya getirdik. Modadan elektroniğe, ev yaşam ürünlerinden kişisel bakıma ihtiyacınız olan ürünleri, indirimli fiyatlarıyla bu listemizde bulabilirsiniz. İşte sizin için seçtiklerimiz!

Samsung telefonlar, Puma ve Adidas ayakkabılar ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Samsung akıllı telefonlar, Puma ve Adidas spor giyim ürünleri, Cosori airfryerlar, Kütahya Porselen sofra ürünleri ve çok daha fazlası Günün Fırsatları kapsamında %50'ye varan indirimlerle satışta! Her gün yenilenen fırsatlar içinde bugün öne çıkan markalar ve yüksek indirim oranları alışveriş severlerin yüzünü güldürmeyi başarıyor. Biz de sizin için her ihtiyaca hitap eden markalardaki indirimleri bir araya getirdik. Bizden söylemesi, bütçe dostu alışveriş yapmanın şimdi tam zamanı! Stoklar tükenmeden indirimler bitmeden acele edin!

1. Puma ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Adsız tasarım - 2024-01-11T102916.582

Dünyaca ünlü spor giyim markası Puma; eşofman takımları, tişörtler, pantolonlar, ayakkabılar, şapkalar ve çantalar gibi geniş ürün yelpazesine sahip olsa da her ihtiyaca uygun spor ayakkabılarıyla nam salmış bir marka olarak karşımıza çıkıyor. Markanın spor ayakkabıları yüksek kaliteli malzemelerle üretiliyor, bu da kullanıcılar tarafından tercih sebebi oluyor. Klasik ve spor çizgileri birleştiren özgün tasarımlara sahip Puma ayakkabılarla tanışmak, indirimlerden yararlanmak isterseniz acele edin.

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2. Samsung akıllı telefonlarda kaçırılmayacak fırsatlar

Adsız tasarım - 2024-01-11T101339.691

Teknoloji devi Samsung'un akıllı telefonları kullanıcıları tarafından oldukça seviliyor. Yüksek teknoloji ürünü, kullanıcı dostu özelliklere sahip akıllı telefonlarıyla teknoloji dünyasında çığır yaratan Samsung'un birçok modeli Günün Fırsatları kapsamında indirimde, fırsatları kaçırmak istemeyeceğinizden eminiz!

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3. Tasarım ödüllü Cosori airfryer da indirimde

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Son yılların en popüler mutfak aletlerinden biri olan airfryerlar, sağlıklı beslenmek isteyenlerin favorisi. Azıcık yağ ile lezzet dolu kızartmalar, yemekler yapabilmenize olanak sağlayan bu cihazlar arasında Cosori en çok satan airfryer modelleri arasında yer alıyor. Kısa süreliğine indirimde olan bu cihazın tasarım ödüllü olduğunu ve yüksek kullanıcı memnuniyetiyle öne çıktığını da belirtmeden geçmeyelim.

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4. Adidas spor giyim ürünlerinde avantajlı fiyatlar

Adsız tasarım - 2024-01-11T102149.779

Spor giyim deyince akla gelen ilk markalardan biri Adidas! Rahatlık, tarz, konfor arayanların favorisi bu marka, geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Her sezon yenilenen ürünleriyle hem trendlere uyum sağlıyor hem de kendine has tasarımıyla spor giyimde özgünlük arayanların da beğenisini kazanıyor. Kaliteli bri eşofman takımına, spor ayakkabıya, çantaya ya da farklı ürünlere ihtiyacınız varsa Adidas indirimlerini kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

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5. Hem çocuklar hem yetişkinler için LEGO setleri indirime girdi

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Kaliteli bir boş zaman aktivitesi arıyorsanız LEGO setleri tam size göre! Çocukların olduğu kadar yetişkinlerin de favorisi olan LEGO setleri indirim dönemlerinde en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Günün Fırsatları kapsamında bugüne özel indirime giren bu setleri inceleyebilir; ister kendiniz için isterseniz de sevdiklerinize harika bir hediye alternatifi olarak satın alabilirsiniz.

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6. Hakiki deri Camper ayakkabılar yarı fiyatına düştü

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Kaliteli, uzun ömürl bir ayakkabı arayışındaysanız Camper ile tanışmanızın vakti geldi demektir! Özgün tasarımlı, yüksek kaliteli materyalden üretilen, ultra konforlu ayakkabılarıyla moda severlerin favori markaları arasında yer alan Camper ürünleri, Günün Fırsatları kapsamında yarı fiyatına satışta! Kolay kolay bir daha gelmeyecek bu fırsat kaçmaz, bizden söylemesi!

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7. Müzik keyfinizi yükseltecek Bose kulaklıkların ve hoparlörlerin fiyatı düştü

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Müzik dinlemek sizin için de bir tutkuysa, bu tutkunuzu daha keyifli bir deneyime dönüştürecek ürünlerle tanışabilirsiniz. Bose markası işte tam da bunu yapıyor; üstün teknolojik performansı ve yüksek ses kalitesiyle kullanıcılarının beklentilerini karşılıyor, size eşsiz bir müzik deneyiminin kapılarını aralıyor. Hazır indirimdeyken Bose ürünlerini incelemeye ne dersiniz?

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8. Sofralarınıza şıklık getirecek Kütahya Porselen ürünleri de indirimde

Adsız tasarım - 2024-01-11T102503.738

Mutfağınıza, sofranıza hava katacak ürünlere ihtiyacınız varsa Kütahya Porselen ürünlerindeki indirimleri keşfedebilirsiniz. İster kendinize ister sevdiklerinize hediye edebileceğiniz indirimdeki Kütahya Porselen ürünleriyle hazırladığınız o lezzetli yemekler, içecekler sofranızda görsel bir şölen yaratacak.

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9. L’Oréal Paris, Maybelline New York ve Garnier indirimlerini keşfedin

Adsız tasarım - 2024-01-11T101704.669

Kişisel bakım ve güzellik rutininize eklemek için yeni ürünler arıyor ya da biten bakım ürünlerinizi indirimdeyken stoklamak istiyorsanız L’Oréal Paris, Maybelline New York ve Garnier indirimlerini kaçırmamalısınız. Cildinize parlaklık ve ışıltı katacak serumlar, nemlendirici kremler, olduğunuzdan çok daha güzel görünmenizi sağlayacak fondötenler, maskaralar ve dahası sizi bekliyor!

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