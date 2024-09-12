2024 MTV Video Müzik Ödülleri'nde Addison Rae kıyafetiyle göz kanattı! Her detayı olay...

UBS Arena'da gerçekleşen 2024 MTV Video Müzik Ödülleri, aynı zamanda 40. yıldönümünü de kutluyor.

1984 yılından bu yana sanatçıların sadece müzikal yeteneklerini değil, stil anlayışlarını da sergiledikleri MTV Video Müzik Ödülleri'nin 2024 kırmızı halısında öne çıkan isimlerden biri de Addison Rae oldu.

Miss Claire Sullivan marka bir kıyafet seçen Rae, kırmızı halıya balerin görünümüyle gelerek, baş döndürücü kıyafetler tercih eden yıldızlar arasındaydı.

TikTok fenomeni, açık saçık görünümü yalnızca arkasını örten tül bir tütüyle birleştirdi. Sosyal medyanın diline düşen ünlü isim 'en kötü giyinenler' arasında ilk sıralarda yer aldı.

Addison Rae, beyaz yüksek belli iç çamaşırı ve boa tüyleriyle uyumlu, şekillendirilmiş ipek bir sütyenle fiziğini sergiledi. Rae görünümünü beyaz açık burunlu topuklu ayakkabılarla tamamladı.

Ünlü fenomeni görenler "Bu ne hal", "Çok kötü", "Gözlerim kanadı" yorumlarında bulundu.