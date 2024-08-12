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2024 Paris Olimpiyatları tamamlandı, Türkiye 40 yıl sonra altın madalyasız döndü! Tarihi başarısızlık...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
12.08.2024 09:40
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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nı 3 gümüş, 5 bronz madalya alarak kapatan Türkiye, 40 yıl sonra oyunlarda altın madalya kazanamadı. İşte Türkiye'nin Paris Olimpiyatları karnesi...

Fransa'nın ev sahipliğinde 26 Temmuz'da başlayan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları sona erdi. 17 gün süren dev organizasyonda 32 spor branşında 329 müsabaka gerçekleştirildi. Türkiye, oyunlara 47'si erkek, 54'ü kadın olmak üzere 101 sporcuyla katılırken 18 branşta madalya mücadelesi verildi.

Sizce olimpiyatlardaki başarısızlığımızın nedeni ne?

Sizce olimpiyatlardaki başarısızlığımızın nedeni ne?
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Olimpiyat tarihinde ay-yıldızlıların en fazla madalya kazandığı branş olan güreşte sadece Taha Akgül ve Buse Tosun Çavuşoğlu madalya sevinci yaşadı. Türkiye, boks branşında 3 madalya elde ederken, bu madalyaları kadın sporcular topladı. Son olimpiyat ikincisi ve dünya şampiyonu olarak katılan Buse Naz Çakıroğlu, finalde rakibine kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 54 kiloda final oynama başarısı gösteren Hatice Akbaş da kariyerinin ilk olimpiyat madalyasını kazanırken, Esra Yıldız Kahraman da kadınlar 57 kg'da bronz madalya elde etti.
Tokyo 2020'de kürsünün en üst basamağında yer alan Mete Gazoz, Okçuluk Erkek Milli Takımı ile bronz madalya kazanırken, bireyselde çeyrek finalde veda etti. Olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli de kadınlar 66 kg çeyrek finalinde kaybetti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Brezilya'ya 3-1 mağlup olarak olimpiyatlarda 4. oldu.

TÜRKİYE, 64. SIRADA YER ALDI

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 40 altın, 44 gümüş, 42 bronz madalya kazanan ABD, toplamda 126 madalya ile ülkeler sıralamasında birinci oldu. Aynı sayıda altın madalya sahibi olan Çin, 27'si gümüş, 24'ü bronz olmak üzere 91 madalya ile oyunları ikinci basamakta tamamladı. Türkiye, 3 gümüş, 5 bronz alarak 64. sırada yer aldı. Ev sahibi Fransa ise 16'sı altın, 26'sı gümüş, 22'si bronz olmak üzere 64 madalyayla oyunları tamamladı.

TÜRKİYE'NİN PARİS 2024'TE KAZANDIĞI MADALYALAR ŞÖYLE:

Şevval İlayda Tarhan - Yusuf Dikeç (Atıcılık) - Gümüş Madalya

Buse Naz Çakıroğlu (Boks) Gümüş Madalya

Hatice Akbaş - (Boks) - Gümüş Madalya

Mete Gazoz - Ulaş Berkim Tümer - Abdullah Yıldırmış (Okçuluk) - Bronz Madalya

Buse Tosun Çavuşoğlu - (Güreş) - Bronz Madalya

Esra Yıldız Kahraman - (Boks) - Bronz Madalya

Taha Akgül - (Güreş) - Bronz Madalya

Nafia Kuş Aydın - (Tekvando) - Bronz Madalya

40 YIL SONRA BİR İLK

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Türk sporcular, 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nın ardından ilk kez bir olimpiyatları altın madalyasız kapattı. 1988 Seul Olimpiyatları'nda Naim Süleymanoğlu'nun kazandığı altın madalya ile birlikte Türkiye sırasıyla; Barcelona, Atlanta, Sidney, Atina, Pekin, Londra, Rio de Janeiro ve Tokyo'da altın madalya sevinci yaşadı.

EN BAŞARILI OLİMPİYAT ROMA

1960

Milli sporcuların en başarılı olduğu olimpiyat oyunları Roma 1960 oldu. Roma Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye 7 altın, 2 de gümüş madalya elde etti.

EN FAZLA MADALYA TOKYO'DA

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Türkiye en çok madalyayı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kazandı. Olimpiyatlara 108 sporcu ile katılan ay-yıldızlılar, 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 13 madalyayla yurda döndü.

‘FEDERASYONLAR BUNUN HESABINI VERECEKTİR’

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın ardından alınan sonuçların kendilerine önemli bir mesaj verdiğini belirterek, devletin sağladığı imkanları doğru ve verimli kullanamayan federasyonlardan hesabının sorulacağını söyledi.

Sporcuların Olimpiyatlara katılmak için verdiği emeği çok iyi bildiklerini söyleyen Bakan Bak, “Biz onların daima yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Burada madalya alan, madalyaya yaklaşan ve özellikle ilklere imza atan sporcularımız oldu. Bazı sonuçlar bizi gelecek adına umutlandırırken bazı sonuçlar da önemli mesajlar verdi. Devlet, imkan sağlar. Biz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; spor federasyonlarımıza en üst düzey imkanları sunduk. Sağladığımız bu imkanlar, dünyanın pek çok ülkesinde yok. Bunu sadece biz değil uluslararası tüm spor kamuoyu söylüyor. Buna rağmen; bu imkanları doğru ve verimli kullanamayan federasyonlar bunun hesabını verecektir” dedi.

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