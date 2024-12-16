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2025 Fransa Güzeli, Angélique Angarni-Filipon oldu! Yaşı gündeme geldi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.12.2024 12:04
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Miss France 2025 yarışmasında Angélique Angarni-Filipon tacı taktı. Fransa'nın en güzel kadını seçilen model yıllarca zorbalığa maruz kaldığını da açıkladı.

2025 Fransa Güzeli, Angélique Angarni-Filipon oldu! Yaşı gündeme geldi

Miss France 2025 unvanı sahibini buldu. Bu yıl, 34 yaşındaki Angélique Angarni-Filipon, Fransa'nın en güzel kadını seçildi.

Gece, TF1 kanalında canlı olarak yayınlandı ve Fransa'nın farklı bölgelerinden gelen 30 aday, Miss France 2025 taçları için yarıştı. Ancak bu güzellik yarışmasında jüri tek başına karar vermedi.

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Halk oylaması, gece boyunca yapılan değerlendirmelerde %50 oranında belirleyici oldu ve izleyiciler, favori yarışmacılarını coşkuyla destekledi.

24 yaş sınırı kaldırılması sonrasında yarışmaya katılan Angélique Angarni-Filopon, görünüşüyle ilgili zorbalığa maruz kaldığını açıkladı. “Beşinci sınıfa kadar çok küçüktüm ve dişlerim vardı, bana küçük midilli diyorlardı" diyen güzel o zaman bile ikonik güzellik yarışmasına katılmanın hayalini kuruyordu.

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Yarışma, son yıllarda, evli kadınların, dövmeli kadınların ve trans kadınların yarışmaya katılmalarına olanak tanıyacak şekilde bazı değişikliklere uğramıştı. Bu değişiklikler, pek çok dernek tarafından feminizme aykırı olarak değerlendirilse de yarışmanın daha kapsayıcı hale gelmesini sağlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
güzellik yarışması
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